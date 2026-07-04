Follow us
Matthews, Hayley
Barbados
Delany, Laura
Ireland
Taylor, Stafanie
Jamaica
Connell, Shamilia Shontell
Lewis, Gaby
Campbelle, Shemaine Altia
Guyana
Prendergast, Orla
MacMahon, Sophie
Maguire, Aimee
Kelly, Arlene
New Zealand
Murray, Cara
Paul, Leah
Hunter, Amy
Waldron, Mary
Little, Louise
Stokell, Rebecca
Dempsey, Georgina
Canning, Ava
Fletcher, Afy
Grenada
Joseph, Qiana
Saint Lucia
Glasgow, Jannillea
Saint Vincent and the Grenadines
James, Zaida
Gajnabi, Shabika
Fraser, Cherry Ann
Mangru, Mandy
Munisar, Ashmini
Ramharack, Karishma
Trinidad and Tobago
Sawh, Shunelle
Joseph, Djenaba
Alleyne, Aaliyah
Williams, Rashada Shieka
Richardson, Eimear
Henry, Chinelle