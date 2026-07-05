Ramon Romario Simmonds

Ramon Romario Simmonds

bowler

Full name:Ramon Romario Simmonds
Nationality:Barbados

Teams

2026 Teams

Barbados Royals

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches539
Innings939
Overs82.220.022.0
Balls---
Maidens1800
Runs235131191
Wickets1558
Avg15.6626.223.87
SR32.932416.5
Eco2.856.558.68
BB543
4w110
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches539
Innings311
Not outs311
Runs0013
Balls Faced1156
Avg000
SR00216.66
Fours001
Fifties000
Sixies001
Highest0013
Hundreds000

Ramon Romario Simmonds Schedule & Results

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Jamaica Kingsmen vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sabina Park, Kingston

JAM

JAM

BAR

BAR

UpcomingSt. Lucia Kings vs Barbados Royals

St. Lucia Kings vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

BAR

BAR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Trinbago Knight Riders vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

St. Kitts and Nevis Patriots vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

BAR

BAR

UpcomingBarbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Barbados Royals vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

TKR

TKR

UpcomingBarbados Royals vs St. Lucia Kings

Barbados Royals vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

STL

STL

UpcomingBarbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Barbados Royals vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

SKN

SKN

UpcomingBarbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Barbados Royals vs Jamaica Kingsmen

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

JAM

JAM

UpcomingBarbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Barbados Royals vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Kensington Oval, Bridgetown

BAR

BAR

GAW

GAW

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Smith, Dwayne

Smith, Dwayne

Mindley, Marquino

Mindley, Marquino

Sammy, Daren

Sammy, Daren

Miller, David

Miller, David

Shepherd, Romario

Shepherd, Romario

Carty, Keacy

Carty, Keacy

Seales, Jayden

Seales, Jayden

Nurse, Ashley

Nurse, Ashley

Motie, Gudakesh

Motie, Gudakesh