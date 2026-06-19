Obed Christopher McCoy

‌AI Simulation, NEP vs WI | West Indies bounce back in second T20I with 16-run win

According to ChatGPT, West Indies beat Nepal by 16 runs in the second T20I to level the series 1-1 on Monday. Kyle Mayers ' half-century and Obed McCoy’s incredible bowling at the death stole the show as they bounced back after facing a disappointing upset in the first game on Saturday.