Obed Christopher McCoy

Obed Christopher McCoy

bowler

Full name:Obed Christopher McCoy
Nationality:Saint Vincent and the Grenadines
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm fast medium

Teams

2026 Teams

Antigua And Barbuda Falcons

Seattle Orcas

West Indies

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches23142085
Innings23071984
Overs14.0103.369.0103.5283.5
Balls-----
Maidens011131
Runs1098762785942465
Wickets441619112
Avg27.2521.3646.3331.2622
SR2115.146932.7815.2
Eco7.788.464.025.728.68
BB26426
4w02004
5w01002
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches23142085
Innings11061324
Not outs14468
Runs0631570124
Balls Faced15528114119
Avg010.57.5107.75
SR0114.5453.5761.4104.2
Fours062310
Fifties00000
Sixies04138
Highest023111423
Hundreds00000

Obed Christopher McCoy Schedule & Results

Major League Cricket

ResultTexas Super Kings vs Seattle Orcas

Texas Super Kings vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

221

SEA

SEA

220

ResultSeattle Orcas vs Washington Freedom

Seattle Orcas vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

219

WAS

WAS

216

ResultSeattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

115

LOS

LOS

196

ResultWashington Freedom vs Seattle Orcas

Washington Freedom vs Seattle Orcas

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

139

SEA

SEA

227

ResultSan Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

192

SEA

SEA

191

ResultLos Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

(4 ov.) 33/0

SEA

SEA

154

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

UpcomingSeattle Orcas vs Texas Super Kings

Seattle Orcas vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

TEX

TEX

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingSeattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

SAN

SAN

Caribbean Premier League

UpcomingJamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Jamaica Kingsmen vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

JAM

JAM

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Lucia Kings

Caribbean Premier League

Arnos Vale Ground, Kingstown

ANT

ANT

STL

STL

UpcomingSt. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Lucia Kings vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet

STL

STL

ANT

ANT

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Antigua And Barbuda Falcons vs St. Kitts and Nevis Patriots

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

SKN

SKN

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Antigua And Barbuda Falcons vs Trinbago Knight Riders

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

TKR

TKR

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Antigua And Barbuda Falcons vs Guyana Amazon Warriors

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

GAW

GAW

UpcomingAntigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Antigua And Barbuda Falcons vs Barbados Royals

Caribbean Premier League

Sir Vivian Richards Stadium, Antigua

ANT

ANT

BAR

BAR

UpcomingSt. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

St. Kitts and Nevis Patriots vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Warner Park, Basseterre

SKN

SKN

ANT

ANT

UpcomingTrinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Trinbago Knight Riders vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Brian Lara Cricket Academy, Tarouba

TKR

TKR

ANT

ANT

UpcomingGuyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Guyana Amazon Warriors vs Antigua And Barbuda Falcons

Caribbean Premier League

Providence Stadium, Providence

GAW

GAW

ANT

ANT

Obed Mccoy News

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If you want to learn more about cricket player Obed Mccoy, we have compiled all the latest news about him: how all his previous matches went and which tournaments he will be participating in.

‌AI Simulation, NEP vs WI | West Indies bounce back in second T20I with 16-run win

‌AI Simulation, NEP vs WI | West Indies bounce back in second T20I with 16-run win

According to ChatGPT, West Indies beat Nepal by 16 runs in the second T20I to level the series 1-1 on Monday. Kyle Mayers ' half-century and Obed McCoy’s incredible bowling at the death stole the show as they bounced back after facing a disappointing upset in the first game on Saturday.

Obed Mccoy10:46 AM, 21 August, 2025

CPL | Antigua and Barbuda Falcons go top of table with narrow win over Trinbago Knight Riders

Obed Mccoy09:33 AM, 18 June, 2024

‌WI vs AFG | Twitter reacts to Pooran carnage steamroll Afghanistan to extend Windies’ dominating streak

Obed Mccoy01:20 AM, 16 March, 2024

PSL 2024| Twitter reacts to Islamabad’s all-round brilliance eliminating below-par Quetta

Obed Mccoy07:16 PM, 01 March, 2024

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