Obed Christopher McCoy

Major League Cricket
Texas Super Kings vs Seattle Orcas
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
TEX
221
SEA
220
Seattle Orcas vs Washington Freedom
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
219
WAS
216
Seattle Orcas vs Los Angeles Knight Riders
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
115
LOS
196
Washington Freedom vs Seattle Orcas
Major League Cricket
George Mason Stadium, Fairfax, VA
WAS
139
SEA
227
San Francisco Unicorns vs Seattle Orcas
Major League Cricket
AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX
SAN
192
SEA
191
Los Angeles Knight Riders vs Seattle Orcas
Major League Cricket
Great Park Cricket Stadium, California, PA
LOS
(4 ov.) 33/0
SEA
154
Seattle Orcas vs Mi New York
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
127
NEW
132
Seattle Orcas vs Texas Super Kings
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
TEX
Mi New York vs Seattle Orcas
Major League Cricket
Marine Park, New York, NY
NEW
SEA
Seattle Orcas vs San Francisco Unicorns
Major League Cricket
Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA
SEA
SAN