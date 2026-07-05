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2023 Players
Andre David Stephon Fletcher
Grenada
Asif Ali
Pakistan
Azmatullah Omarzai
Afghanistan
Brad Evans
Zimbabwe
Clive Madande
Craig Richard Ervine
Daryn Dupavillon
South Africa
George Fredrik Linde
Hazratullah Zazai
Hilton William Raymond Cartwrigh
Australia
Mirza Tahir Baig
Mohammad Amir
Muhammad Farooq
United Arab Emirates
Nicholas Roy Welch
Owen Muzondo
Sisanda Somila Bruce Magala
Tayab Abbas
Tendai Larry Chatara
Tim Louis Seifert
New Zealand
Zim Afro T10 League 2023
Joburg Buffaloes
Sierra Leone
Galle Gallants
Kandy Royals
Colombo Kaps
North East Zone
Jaffna Kings
Melbourne Renegades
North Zone
South Zone