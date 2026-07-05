Durban Qalandars

Durban Qalandars

Gender:Men

Players

2023 Players

Andre David Stephon Fletcher

Grenada

Asif Ali

Pakistan

Azmatullah Omarzai

Afghanistan

Brad Evans

Zimbabwe

Clive Madande

Zimbabwe

Craig Richard Ervine

Zimbabwe

Daryn Dupavillon

South Africa

George Fredrik Linde

South Africa

Hazratullah Zazai

Afghanistan

Hilton William Raymond Cartwrigh

Australia

Mirza Tahir Baig

Mohammad Amir

Pakistan

Muhammad Farooq

United Arab Emirates

Nicholas Roy Welch

Zimbabwe

Owen Muzondo

Zimbabwe

Sisanda Somila Bruce Magala

South Africa

Tayab Abbas

Tendai Larry Chatara

Zimbabwe

Tim Louis Seifert

New Zealand

Statistics

Zim Afro T10 League 2023

Matches Played8
Won5
Drawn0
Lost3
No result0

Another teams

Joburg Buffaloes

Joburg Buffaloes

Sierra Leone

Sierra Leone

Galle Gallants

Galle Gallants

Kandy Royals

Kandy Royals

Colombo Kaps

Colombo Kaps

North East Zone

North East Zone

Jaffna Kings

Jaffna Kings

Melbourne Renegades

Melbourne Renegades

North Zone

North Zone

South Zone

South Zone