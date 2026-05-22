Daryn Dupavillon

Daryn Dupavillon

bowler

Full name:Daryn Dupavillon
Nationality:South Africa

Teams

2026 Teams

Derbyshire

Dolphins

Durban Super Giants

Pretoria Capitals

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches2743446
Innings21263345
Overs11.01728.4260.3151.0
Balls----
Maidens0327142
Runs51571812981100
Wickets12204854
Avg5125.9927.0420.37
SR6647.1432.5616.77
Eco4.633.34.987.28
BB11164
4w0812
5w01110
10w0200

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches2743446
Innings1821915
Not outs021129
Runs1782911537
Balls Faced10143611441
Avg1713.5916.426.16
SR17057.72100.8790.24
Fours211292
Fifties0000
Sixies1931
Highest1744248
Hundreds0000

Daryn Dupavillon Schedule & Results

T20 Blast

ResultDerbyshire vs Durham

Derbyshire vs Durham

T20 Blast

County Ground

DER

DER

197

DUR

DUR

203

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultLeicestershire vs Derbyshire

Leicestershire vs Derbyshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

145

DER

DER

230

ResultDerbyshire vs Nottinghamshire

Derbyshire vs Nottinghamshire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

234

NOT

NOT

211

ResultEssex vs Derbyshire

Essex vs Derbyshire

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

179

DER

DER

173

ResultNottinghamshire vs Derbyshire

Nottinghamshire vs Derbyshire

T20 Blast

Riverside Ground

NOT

NOT

183

DER

DER

173

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultDerbyshire vs Lancashire

Derbyshire vs Lancashire

T20 Blast

County Ground

DER

DER

201

LAN

LAN

205

One-Day Cup

Another Players

Came, Harry

Came, Harry

Brookes, Henry

Brookes, Henry

Aitchison, Benjamin William

Aitchison, Benjamin William

Thomson, Alex

Thomson, Alex

Pretorius, Dwaine

Pretorius, Dwaine

Bopara, Ravi

Bopara, Ravi

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Zuma, Lwandiswa Mbulelo

Miller, David

Miller, David

Oakes, Jason

Oakes, Jason

Chappell, Zak

Chappell, Zak