Mohammad Shoriful Islam

Mohammad Shoriful Islam

bowler

Full name:Mohammad Shoriful Islam
Nationality:Bangladesh
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Bangladesh

Chattogram Challengers

Kandy Royals

Lahore Qalandars

Peshawar Zalmi

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches72231165985
Innings112230245983
Overs169.0158.499.1360.0465.1280.0
Balls------
Maidens387072245
Runs521852838111525282394
Wickets153534399697
Avg34.7324.3424.6428.5826.3324.68
SR67.627.217.555.3829.0717.31
Eco3.085.368.453.095.438.55
BB543744
4w030161
5w000000
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches72231165985
Innings101212183132
Not outs13631112
Runs4849249016698
Balls Faced77692314417496
Avg5.335.44468.34.9
SR62.3371.01104.3462.595.4102.08
Fours82310810
Fifties000000
Sixies0214115
Highest26166263112
Hundreds000000

Mohammad Shoriful Islam Schedule & Results

Pakistan Super League

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Shere Bangla National Stadium, Dhaka

BAN

BAN

221

NZ

NZ

247

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Sher-e-Bangla National Cricket Stadium, Dhaka

BAN

BAN

199

NZ

NZ

198

ResultBangladesh vs New Zealand

Bangladesh vs New Zealand

ODI Series Bangladesh vs New Zealand

Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium, Chittagong

BAN

BAN

265

NZ

NZ

210

T20 Lanka Premier League

Shoriful Islam News

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We invite you to find out the latest news about cricketer Shoriful Islam right now, everything about his past matches, which tournaments he plans to attend, and what new records he is aiming for in cricket.

Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Pakistan vs Bangladesh, Preview | Pakistan Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

The Asia Cup 2025 Super Four enters a key stage as Pakistan face Bangladesh in Match 5.

Shoriful Islam04:51 PM, 22 September, 2025

India vs Bangladesh, Preview | Super Four Match 4 will look to dominate after big group wins

Shoriful Islam05:43 PM, 19 September, 2025

Team Sri Lanka vs Bangladesh, Preview | Match Will Look To Dominate After Record-Breaking Win In Last Game

Shoriful Islam01:15 PM, 10 September, 2024

How the Tigers paced their steps to hunt down the Shaheens and end 53 years of hurt

Shoriful Islam05:41 PM, 31 August, 2024

Shoriful Islam ruled out of Second Test against Pakistan due to groin injury

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