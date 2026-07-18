Mashtayage Danushka Gunathilaka

Mashtayage Danushka Gunathilaka

batsman

Full name:Mashtayage Danushka Gunathilaka
Nationality:Sri Lanka
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Royal Riders Punjab

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches8474656146130
Innings62212596948
Overs33.067.020.3609.3348.3113.5
Balls------
Maidens31081140
Runs11137115519541649860
Wickets186645031
Avg11146.3725.8330.5332.9827.74
SR19850.2520.557.1441.8222.03
Eco3.365.537.563.24.737.55
BB132954
4w000311
5w000110
10w000000

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches8474656146130
Innings16454591141127
Not outs0102159
Runs2991601741249547712915
Balls Faced5971844615389957412288
Avg18.6836.3816.4628.0337.8624.7
SR50.0886.82120.4863.9983.1127.4
Fours3217278310484309
Fifties2113133317
Sixies32021448796
Highest6113357152133102
Hundreds020391

Mashtayage Danushka Gunathilaka Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

Danushka Gunathilaka News

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If you want to know more about the life of cricketer Danushka Gunathilaka then here you can find all the latest news about him, what cricket matches he has played, how he has played and what he is doing to set new records in cricket.

Report | Danushka Gunathilaka granted bail in sexual assault case on condition of not using social media and dating applications

Report | Danushka Gunathilaka granted bail in sexual assault case on condition of not using social media and dating applications

As per an ESPN Cricinfo report, Sri Lankan cricketer Danushka Gunathilaka has been let go from jail 10 days after his arrest in Australia on charges of sexual assault. The all-rounder has been banned from using social media and dating websites as well as leaving the country until the case's hearing.

Danushka Gunathilaka05:31 PM, 09 November, 2022

Report | Sri Lanka Cricket launch inquiry over players attending multiple parties during stay in Australia

Danushka Gunathilaka08:46 AM, 06 November, 2022

ICC World T20 | Danushka Gunathilaka arrested over alleged sexual assault in Sydney

Danushka Gunathilaka11:38 AM, 16 October, 2022

ICC World T20 | Twitter reacts as Sri Lanka's unintentional dummy causes chaotic run-out to leave Namibian batsman in splits

Danushka Gunathilaka05:15 PM, 04 September, 2022

Asia Cup 2022 | Internet reacts to ‘furious’ Rashid Khan’s fiery exchange with Danushka Gunathilaka

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