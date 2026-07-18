Mashtayage Danushka Gunathilaka

T20 Lanka Premier League
Dambulla Sixers vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
DAM
KAN
Kandy Royals vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
KAN
187
DAM
205
Dambulla Sixers vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
DAM
JAF
Jaffna Kings vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
JAF
133
DAM
130
Dambulla Sixers vs Kandy Royals
T20 Lanka Premier League
DAM
151
KAN
194
Dambulla Sixers vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
DAM
180
GAL
178
Dambulla Sixers vs Colombo Kaps
T20 Lanka Premier League
DAM
176
COL
197
Dambulla Sixers vs Galle Gallants
T20 Lanka Premier League
DAM
GAL
Colombo Kaps vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
COL
177
DAM
174
Dambulla Sixers vs Jaffna Kings
T20 Lanka Premier League
DAM
JAF
Jaffna Kings vs Dambulla Sixers
T20 Lanka Premier League
JAF
DAM
(20 ov.) 203/8