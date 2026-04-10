Cheteshwar Arvind Pujara

Cheteshwar Arvind Pujara

batsman

Full name:Cheteshwar Arvind Pujara
Nationality:India
Date of Birth (Age):25 January 1988 (35)
Zodiac Sign:Pisces
Height:180 cm
Hometown:Rajkot, Gujarat, India
Jersey Number:16
Batting Style:Right-handed Batsman
Bowling Style:Right-arm leg break
Social Media:Twitter, Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

Royal Riders Punjab

Saurashtra

Sussex

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches103525612471
Innings202310
Overs2.0043.51.00
Balls-----
Maidens00300
Runs3016680
Wickets00600
Avg0027.6600
SR0043.8300
Eco1.503.7880
BB00200
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueTestOdiFirst classList aT20
Matches103525612471
Innings176542312263
Not outs110442410
Runs7195511953356381556
Balls Faced162171303832601387
Avg43.610.251.5357.5329.35
SR44.3639.2350.960112.18
Fours86342469485182
Fifties35077339
Sixies160615327
Highest20627352174100
Hundreds19060161

Cheteshwar Arvind Pujara Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Cheteshwar Pujara News

View all

Right now you can learn first hand details about the life of one of the top cricketer Cheteshwar Pujara, what cricket records he has already set and what tournament matches he is guaranteed to play in.

What Led to the Tragic Death of Cheteshwar Pujaras Brother-in-Law?

What Led to the Tragic Death of Cheteshwar Pujaras Brother-in-Law?

Cheteshwar Pujara’s brother-in-law, Jeet Pabari, has committed suicide a few hours ago. Facing allegations from her ex-fiance for a long time, Pabari took a devastating step at a time when India was playing a Test match against South Africa.

Cheteshwar Pujara06:59 PM, 24 November, 2025

Ravi Shastri Criticizes Gautam Gambhir for Playing Musical Chairs at No. 3

Cheteshwar Pujara02:19 PM, 17 November, 2025

Pujara Slams India’s Performance After Shock Home Loss to South Africa

Cheteshwar Pujara02:14 PM, 29 October, 2025

Can India Repeat Their 2017 Women’s World Cup Performance Against Australia?

Cheteshwar Pujara01:21 PM, 27 October, 2025

Ajinkya Rahane Breaks Silence After Test Team Snub

Another Players

Jadeja, Ravindra

Jadeja, Ravindra

Clark, Tom

Clark, Tom

Gajjar, Sammar

Gajjar, Sammar

Nakrani, Dinesh

Nakrani, Dinesh

Jivrajani, Kevin S

Jivrajani, Kevin S

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison

Panwar, Ankur

Panwar, Ankur

Vasavada, Arpit

Vasavada, Arpit

Alsop, Tom

Alsop, Tom