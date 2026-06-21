Sunny Patel

Sunny Patel

batsman

Full name:Sunny Patel
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Mi Emirates

Mi New York

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches13178
Innings720
Overs19.06.00
Balls---
Maidens000
Runs77370
Wickets010
Avg0370
SR0360
Eco4.056.160
BB010
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches13178
Innings21168
Not outs351
Runs47946792
Balls Faced83451590
Avg26.6142.4513.14
SR57.4390.67102.22
Fours78467
Fifties240
Sixies231
Highest1086329
Hundreds100

Sunny Patel Schedule & Results

Major League Cricket

ResultWashington Freedom vs Mi New York

Washington Freedom vs Mi New York

Major League Cricket

George Mason Stadium, Fairfax, VA

WAS

WAS

245

NEW

NEW

215

ResultTexas Super Kings vs Mi New York

Texas Super Kings vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

TEX

TEX

158

NEW

NEW

162

ResultMi New York vs Texas Super Kings

Mi New York vs Texas Super Kings

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

127

TEX

TEX

(8 ov.) 56/1

ResultMi New York vs Los Angeles Knight Riders

Mi New York vs Los Angeles Knight Riders

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

144

LOS

LOS

(6 ov.) 53/1

ResultSeattle Orcas vs Mi New York

Seattle Orcas vs Mi New York

Major League Cricket

Marymoor Cricket Community Park Stadium, Redmond, WA

SEA

SEA

127

NEW

NEW

132

ResultLos Angeles Knight Riders vs Mi New York

Los Angeles Knight Riders vs Mi New York

Major League Cricket

Great Park Cricket Stadium, California, PA

LOS

LOS

165

NEW

NEW

168

LiveSan Francisco Unicorns vs Mi New York

San Francisco Unicorns vs Mi New York

Major League Cricket

AirHogs Stadium, Grand Prairie, TX

SAN

SAN

NEW

NEW

(8 ov.) 47/6

UpcomingMi New York vs San Francisco Unicorns

Mi New York vs San Francisco Unicorns

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SAN

SAN

UpcomingMi New York vs Seattle Orcas

Mi New York vs Seattle Orcas

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

SEA

SEA

UpcomingMi New York vs Washington Freedom

Mi New York vs Washington Freedom

Major League Cricket

Marine Park, New York, NY

NEW

NEW

WAS

WAS

Another Players

Tahir, Imran

Tahir, Imran

John, Figy

John, Figy

Behrendorff, Jason

Behrendorff, Jason

Rayudu, Ambati

Rayudu, Ambati

Patel, Monank

Patel, Monank

Smith, Odean

Smith, Odean

Kenjige, Nosthush

Kenjige, Nosthush

Topley, Reece

Topley, Reece

Aravind, Vritiya

Aravind, Vritiya

Viyaskanth, Vijayakanth

Viyaskanth, Vijayakanth