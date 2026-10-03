Squads Assam vs Karnataka First class Ranji Trophy 02.11.2026

First class

ASM
ASM
KAR
KAR

Playing

ASM
ASM
KAR
KAR
First TeamSecond Team
Gopal Shreyas

all rounder

Jose Nikin

batsman

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Krishna Kruthik

wicket keeper

Malakar Ayushman

all rounder

KV Aneesh

batsman

Musaraf Parvej

all rounder

Parag Riyan

all rounder

Nair Karun

batsman

Roy Sibsankar

all rounder

Shetty Shikhar

no information yet

Shrijith KL

wicket keeper

Sengupta Akash

all rounder

Venkatesh M

no information yet

Thakuri Abhishek

wicket keeper

Bench

ASM
ASM
KAR
KAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet