Squads Assam vs Karnataka First class Ranji Trophy 02.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Biswas Rituraj
bowler
Agarwal Mayank
batsman
Choudhury Avinav
bowler
Gopal Shreyas
all rounder
Das Denish Paramananda
batsman
Jose Nikin
batsman
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Kaverappa Vidwath
bowler
Hussain Mukhtar
bowler
Khan Mohsin
bowler
Lahakar Bhargab Pratim
bowler
Krishna Kruthik
wicket keeper
Malakar Ayushman
all rounder
KV Aneesh
batsman
Musaraf Parvej
all rounder
Manohar Abhinav
batsman
Parag Riyan
all rounder
Nair Karun
batsman
Purkayastha Swarupam
all rounder
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Rajbongshi Darshan
bowler
Shetty Abhilash
bowler
Roy Sibsankar
all rounder
Shetty Shikhar
no information yet
Saikia Pradyuman
batsman
Shrijith KL
wicket keeper
Sengupta Akash
all rounder
Venkatesh M
no information yet
Singh Rahul
bowler
Vyshak Vijaykumar
bowler
Thakuri Abhishek
wicket keeper
Match has not started yet