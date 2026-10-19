Squads Baroda vs Vidarbha First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bhatt Bhargav
bowler
Bhosle Ganesh Bhagat
bowler
Chavda Aryan Nitesh
no information yet
Bhoyar Satyam
batsman
Hooda Deepak
all rounder
Bhute Nachiket
all rounder
Limbani Raj
no information yet
Deshmukh Shivam
no information yet
Moliya Priyanshu
all rounder
Dubey Harsh Surendra
all rounder
More Akshay
wicket keeper
Gurbani Rajneesh
bowler
Patel Dhruv
bowler
Hinge Praful
bowler
Patel Mitesh
wicket keeper
Kadam Yash
batsman
Pithiya Mahesh
batsman
Mahale Mandar Kiran
no information yet
Rawat Shashwat
batsman
Malewar Danish
batsman
Salam Rasikh
bowler
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Sharma Shivalik
batsman
Nalkande Darshan
bowler
Sheth Atit
all rounder
Rathod Yash Vijay
batsman
Solanki Manan
no information yet
Rekhade Parth
bowler
Toksiya Lakshit
bowler
Samarth Ravikumar
batsman
Match has not started yet