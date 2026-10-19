Squads Baroda vs Vidarbha First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

BAR
BAR
VID
VID

Playing

BAR
BAR
VID
VID
First TeamSecond Team
Chavda Aryan Nitesh

no information yet

Hooda Deepak

all rounder

Bhute Nachiket

all rounder

Limbani Raj

no information yet

Deshmukh Shivam

no information yet

Moliya Priyanshu

all rounder

More Akshay

wicket keeper

Patel Mitesh

wicket keeper

Kadam Yash

batsman

Mahale Mandar Kiran

no information yet

Sheth Atit

all rounder

Solanki Manan

no information yet

Bench

BAR
BAR
VID
VID

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet