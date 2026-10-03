Squads Chhattisgarh vs Andhra First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Shubham
all rounder
Ashish Siraparapu
batsman
Bareth Vasudev
all rounder
Bharat Srikar
wicket keeper
Chandraker Shashank
wicket keeper
Bhui Ricky
batsman
Chouhan Ashish
batsman
Hebbar Ashwin
batsman
Desai Sanjeet
batsman
Kumar Saurabh
all rounder
Khan Mohdajaz Arafat
bowler
Mohan Lalith
bowler
Khan Sahban
all rounder
Raj Prithvi
bowler
Khare Amandeep Narayan
batsman
Raju Satyanarayana
bowler
Kiran Ravi
bowler
Rasheed Shaik
batsman
Reddy Abhishek
batsman
Mandal Ajay Jadav
all rounder
Reddy Revanth
no information yet
Saiteja Kavuri
all rounder
Sarwate Aditya
all rounder
Sandeep Y
batsman
Singh Ashutosh
batsman
Sasikanth KV
all rounder
Singh Shashank
batsman
Shinde Karan
batsman
Tiwary Anuj
batsman
Stephen Cheepurapalli
bowler
Verma Mayank
batsman
Vijay Tripurana
bowler
Yadav Mayank
bowler
Yadav Prateek Mahesh
batsman
Match has not started yet