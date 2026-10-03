Squads Chhattisgarh vs Andhra First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

CHH
CHH
AND
AND

Playing

CHH
CHH
AND
AND
First TeamSecond Team
Agarwal Shubham

all rounder

Bareth Vasudev

all rounder

Bharat Srikar

wicket keeper

Chandraker Shashank

wicket keeper

Bhui Ricky

batsman

Kumar Saurabh

all rounder

Khan Sahban

all rounder

Reddy Revanth

no information yet

Saiteja Kavuri

all rounder

Sarwate Aditya

all rounder

Sandeep Y

batsman

Sasikanth KV

all rounder

Bench

CHH
CHH
AND
AND

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet