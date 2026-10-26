Squads Hyderabad vs Karnataka First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

HYD
HYD
KAR
KAR

Playing

HYD
HYD
KAR
KAR
First TeamSecond Team
Gopal Shreyas

all rounder

Goud A Varun

no information yet

Krishna Kruthik

wicket keeper

Himateja K

no information yet

Mende Ruthik Yadav

no information yet

KV Aneesh

batsman

L Manvanth Kumar

all rounder

LR Kumar

no information yet

Nair Karun

batsman

Reddy Vikas

no information yet

Patil Rohan

all rounder

Prakash Bajaj Madhav

no information yet

Rahul KL

batsman

Bench

HYD
HYD
KAR
KAR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet