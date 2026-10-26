Squads Hyderabad vs Karnataka First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Tanmay
batsman
Agarwal Mayank
batsman
Anikethreddy Gangam
all rounder
Bhatkal Rithesh
bowler
Chigullapalli Rahul Radesh
wicket keeper
Gopal Shreyas
all rounder
Goud A Varun
no information yet
Kaverappa Vidwath
bowler
Goud Ajay Dev
bowler
Krishna Kruthik
wicket keeper
Himateja K
no information yet
Krishna Prasidh
bowler
Mende Ruthik Yadav
no information yet
KV Aneesh
batsman
Milind Chama
bowler
L Manvanth Kumar
all rounder
Rakshann Readi
bowler
LR Kumar
no information yet
Reddy Malgari Sai Pragnay
wicket keeper
Nair Karun
batsman
Reddy Mandadi Abhirath
batsman
Reddy Vikas
no information yet
Patil Rohan
all rounder
Singh Rahul
batsman
Prakash Bajaj Madhav
no information yet
Siraj Mohammed
bowler
Rahul KL
batsman
Thyagarajan Tanay
bowler
Sankaran Smaran Ravichandran
batsman
Match has not started yet