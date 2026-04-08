Mohammed Siraj

Mohammed Siraj

bowler

Full name:Mohammed Siraj
Nationality:India
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast
Date of Birth (Age):13 March 1994 (32)
Zodiac Sign:Pisces
Height:178 cm
Hometown:Hyderabad, Telangana, India
Jersey Number:73 (India) / 13 (IPL)
Batting Style:Right-hand bat
Bowling Style:Right-arm medium fast
Social Media:Twitter, Instagram, Facebook

Teams

2026 Teams

Gujarat Titans

India

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches213086175119
Innings3929811074118
Overs545.5221.432.01741.2568.4422.0
Balls------
Maidens106231383406
Runs17841081294549828983472
Wickets595411219135142
Avg30.2320.0126.7225.121.4624.45
SR55.524.6217.4547.725.2717.83
Eco3.264.879.183.155.098.22
BB8641164
4w4211745
5w210740
10w000200

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches213086175119
Innings28131784131
Not outs1170191916
Runs80375426175125
Balls Faced190927831265150
Avg4.76.1657.227.958.33
SR42.140.2171.4251.2666.0383.33
Fours921521614
Fifties000000
Sixies2001232
Highest1695463614
Hundreds000000

Mohammed Siraj Schedule & Results

Indian Premier League

ResultDelhi Capitals vs Gujarat Titans

Delhi Capitals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

209

GT

GT

210

ResultLucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Lucknow Super Giants vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Ekana Stadium

LSG

LSG

164

GT

GT

165

ResultGujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Gujarat Titans vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

181

KKR

KKR

180

ResultGujarat Titans vs Mumbai Indians

Gujarat Titans vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

100

MI

MI

199

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultChennai Super Kings vs Gujarat Titans

Chennai Super Kings vs Gujarat Titans

Indian Premier League

MA Chidambaram Stadium, Chennai

CSK

CSK

158

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultGujarat Titans vs Punjab Kings

Gujarat Titans vs Punjab Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

167

PBKS

PBKS

163

ResultRajasthan Royals vs Gujarat Titans

Rajasthan Royals vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Sawai Mansingh Stadium, Jaipur

RR

RR

152

GT

GT

229

ResultGujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Gujarat Titans vs Sunrisers Hyderabad

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

168

SRH

SRH

86

ResultKolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Kolkata Knight Riders vs Gujarat Titans

Indian Premier League

Eden Gardens Stadium, Kolkata

KKR

KKR

247

GT

GT

218

ResultGujarat Titans vs Chennai Super Kings

Gujarat Titans vs Chennai Super Kings

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

229

CSK

CSK

140

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultGujarat Titans vs Rajasthan Royals

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals

Indian Premier League

Maharaja Yadavindra Singh International Cricket Stadium, Ahmedabad

GT

GT

219

RR

RR

214

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

Mohammed Siraj News

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All the latest news about cricketer Mohammed Siraj, presented here: training plans, incidents involving him on the field of play, predictions for future matches and participation in tournaments.

India Forced Into Squad Change for England and Ireland T20Is After Rest Call

India Forced Into Squad Change for England and Ireland T20Is After Rest Call

The Indian team has made a change to its T20I squad for the next two series. Mohammed Siraj has been advised to withdraw his name for the series against Ireland and England. He has been replaced in the team by Prasidh Krishna.

Mohammed Siraj07:19 PM, 07 June, 2026

Twitter Flooded with Memes After Siraj's Fearless Batting Display

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Twitter Explodes After GT End CSKs Campaign

Mohammed Siraj05:58 PM, 13 April, 2026

Siraj Joins Nation in Mourning as He Attends Asha Bhosles Funeral

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Selectors Finally Turn Back to a Neglected Star After Harshit Rana Setback

International career

Mohammed Siraj is a fast bowler for the Indian cricket team. He made his debut in 2017 and quickly became an important player. Siraj has played in key series and helped India win several tournaments. Here’s a look at his career:

  • October 2017: Siraj was named in India’s T20I squad for the series against New Zealand.
  • 4 November 2017: He debuted in T20Is against New Zealand and took his first wicket by dismissing Kane Williamson, finishing with 1/53.
  • February 2018: He was selected for the Nidahas Trophy T20I series in Sri Lanka.
  • September 2018: Siraj was part of India’s Test squad for the series against the West Indies but didn’t play.
  • December 2018: He joined India’s ODI squad for the series against Australia.
  • 15 January 2019: He made his ODI debut in Adelaide against Australia.
  • 26 October 2020: Siraj was added to the Test squad for the series against Australia after Mohammad Shami got injured.
  • 26 December 2020: He debuted in Test cricket, taking his first wicket of Marnus Labuschagne in Australia.
  • January 2021: Siraj claimed his first five-wicket haul in a Test match during the fourth Test against Australia.
  • January 2023: He played a crucial role in India’s win in the ODI series against New Zealand, taking 4 wickets in the first match.
  • 21 January 2023: Siraj became the No. 1 ODI bowler in the ICC ODI rankings.
  • 21 August 2023: He was included in India’s squad for the 2023 Asia Cup.
  • 17 September 2023: In the Asia Cup final, Siraj took 6 wickets for 21 runs, matching the record of Chaminda Vaas for the fastest 6-wicket haul in ODI history.
  • May 2024: He was named to India’s squad for the 2024 ICC Men’s T20 World Cup.

Siraj’s consistent performances in all formats have made him a vital member of the Indian cricket team. His skill and commitment have earned him respect and success on the international stage.

Indian Premier League

Mohammed Siraj’s journey in the IPL started in 2017. He has played for several teams and shown his skills as a fast bowler. Below is an overview of his IPL career, key performances, and details for the 2025 season.

Year

Team

Matches Played

Wickets Taken

Price

Achievements

2017

Sunrisers Hyderabad

6

10

INR 2.6 crore

Impressed with his bowling but lacked consistency.

2018

Royal Challengers Bangalore

8

11

INR 2.6 crore

Became a key death bowler for the team.

2019

Royal Challengers Bangalore

12

13

INR 2.6 crore

Continued to play an important role in the bowling attack.

2020

Royal Challengers Bangalore

10

12

INR 2.6 crore

Took key wickets, including 3/8 against KKR.

2021

Royal Challengers Bangalore

15

11

INR 2.6 crore

Was a crucial part of the team’s success.

2022

Royal Challengers Bangalore

16

16

INR 2.6 crore

Improved his skills, especially in death overs.

2023

Royal Challengers Bangalore

15

18

INR 2.6 crore

Became one of the most reliable bowlers for the team.

2024

Gujarat Titans

31

24

INR 12.25 crore

Moved to Gujarat Titans after being released by RCB.

2025

Gujarat Titans

15

19

INR 12.25 crore

Became the lead Indian pacer for GT.

2026

Gujarat Titans

TBD

TBD

INR 12.25 crore

Retained.

Notable Performances:

  • 4/32 vs Gujarat Lions (2017): Siraj took four wickets in his debut season, helping his team win.
  • 3/23 vs SRH (2025): A match-winning spell where he claimed his 100th career IPL wicket, leading GT to a crucial victory.
  • 2/29 vs MI (2025): Bowled a high-intensity spell in the Eliminator, showcasing his growth as a premier death-overs specialist.

For the 2026 season, Mohammed Siraj continues his journey with Gujarat Titans, having been retained for INR 12.25 crore. His role as a fast bowler will remain important for the team’s chances in the tournament.

Domestic career

Mohammed Siraj began his domestic career in November 2015 with Hyderabad in the Ranji Trophy. A few months later, he debuted in the Syed Mushtaq Ali Trophy in January 2016. In the 2016-17 Ranji Trophy, Siraj became the top wicket-taker for Hyderabad, claiming 41 wickets at an average of 18.92.

In February 2018, he was the highest wicket-taker in the Vijay Hazare Trophy, taking 23 wickets in seven matches. Later that year, he was selected for India A in the 2018-19 Deodhar Trophy and again for India B in the 2019-20 Deodhar Trophy.

In the 2020 IPL, Siraj set a record by becoming the first bowler to bowl consecutive maiden overs in a single match. His performances at the domestic level helped build his reputation as a reliable fast bowler.

Records and achievements

Mohammed Siraj holds several records and has won multiple awards in his cricket career. Here are some of his key achievements:

Records:

  • Bowled the fastest delivery by an Indian in ODIs at 156 km/h
  • First Indian to take four wickets in one over
  • Took the fastest five-wicket haul in ODIs in just 16 balls
  • Second player to take a six-wicket haul in Asia Cup history
  • Recorded the fourth-best figures by an Indian in ODIs
  • Second-fastest to 50 ODI wickets
  • First Indian to take a six-wicket haul in the first session of a Test match

Awards:

  • Best Fielder Medal from Yuvraj Singh for a key catch in the 2024 T20 World Cup match between India and the USA
  • Player of the Match in the 2023 Asia Cup final against Sri Lanka. He received a $5,000 prize, which he dedicated to the stadium staff
  • ICC Best ODI Bowler award for his outstanding performances in ODIs

Personal life

Mohammed Siraj comes from a humble family. His father worked as an auto-rickshaw driver in Hyderabad. Siraj first played cricket as a batsman but later became a bowler after his friends praised his skills. His elder brother encouraged him to take cricket seriously. In November 2020, Siraj's father passed away due to a heart attack.

Family and Relationships

Siraj is not married yet but is engaged. The name of his future wife is not known, as he keeps his personal life private while focusing on his cricket career.

Cars and House

Siraj has a collection of cars. After his successful tour of Australia, he bought a BMW sedan. He also received a Mahindra Thar as a gift from Anand Mahindra for his great performance in the Gabba Test. After earning his first IPL paycheck, Siraj purchased a Toyota Corolla. In 2023, he bought a Mercedes-Benz GLS 450, the most expensive car in his collection.

He lives in a large house in Film Nagar, Jubilee Hills, Hyderabad. This house represents the success Siraj has achieved and is a dream for him and his family.

Finance

Siraj's monthly income is around INR 60 lakh. This amount does not include his IPL salary and endorsement deals. His earnings are expected to grow as his cricket career progresses.

Endorsements

Siraj is known by his nickname "Miyaan Magic" and has signed endorsements with brands like MyCircle11, Be O Man, CoinSwitchKuber, Crash on the Run, MyFitness, SG, and ThumsUp. These deals help increase his income and net worth.

Scandals

In December 2024, Siraj got involved in an argument with Australian batsman Travis Head during a Test match in Adelaide. The ICC found both players guilty of breaching the code of conduct. Siraj was fined 20% of his match fee, and Head received one demerit point. Siraj was penalized for using language or gestures that could provoke aggression after dismissing a batsman.

Another Players

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Jadeja, Ravindra

Jadeja, Ravindra

Khan, Musheer

Khan, Musheer

Mahajan, Innesh

Mahajan, Innesh

Mavi, Shivam

Mavi, Shivam

Tiwari, Naman

Tiwari, Naman

Nagwaswalla, Arzan Rohinton

Nagwaswalla, Arzan Rohinton

Panchal, Priyank Kirit

Panchal, Priyank Kirit

Chahar, Deepak

Chahar, Deepak

Kumar, Bhuvneshwar

Kumar, Bhuvneshwar