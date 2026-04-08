Mohammed Siraj News View all All the latest news about cricketer Mohammed Siraj, presented here: training plans, incidents involving him on the field of play, predictions for future matches and participation in tournaments. India Forced Into Squad Change for England and Ireland T20Is After Rest Call The Indian team has made a change to its T20I squad for the next two series. Mohammed Siraj has been advised to withdraw his name for the series against Ireland and England. He has been replaced in the team by Prasidh Krishna. Mohammed Siraj Twitter Flooded with Memes After Siraj's Fearless Batting Display Mohammed Siraj Twitter Explodes After GT End CSKs Campaign Mohammed Siraj Siraj Joins Nation in Mourning as He Attends Asha Bhosles Funeral Mohammed Siraj Selectors Finally Turn Back to a Neglected Star After Harshit Rana Setback

International career Mohammed Siraj is a fast bowler for the Indian cricket team. He made his debut in 2017 and quickly became an important player. Siraj has played in key series and helped India win several tournaments. Here’s a look at his career: October 2017: Siraj was named in India’s T20I squad for the series against New Zealand.

4 November 2017: He debuted in T20Is against New Zealand and took his first wicket by dismissing Kane Williamson, finishing with 1/53.

February 2018: He was selected for the Nidahas Trophy T20I series in Sri Lanka.

September 2018: Siraj was part of India’s Test squad for the series against the West Indies but didn’t play.

December 2018: He joined India’s ODI squad for the series against Australia.

15 January 2019: He made his ODI debut in Adelaide against Australia.

26 October 2020: Siraj was added to the Test squad for the series against Australia after Mohammad Shami got injured.

26 December 2020: He debuted in Test cricket, taking his first wicket of Marnus Labuschagne in Australia.

January 2021: Siraj claimed his first five-wicket haul in a Test match during the fourth Test against Australia.

January 2023: He played a crucial role in India’s win in the ODI series against New Zealand, taking 4 wickets in the first match.

21 January 2023: Siraj became the No. 1 ODI bowler in the ICC ODI rankings.

21 August 2023: He was included in India’s squad for the 2023 Asia Cup.

17 September 2023: In the Asia Cup final, Siraj took 6 wickets for 21 runs, matching the record of Chaminda Vaas for the fastest 6-wicket haul in ODI history.

May 2024: He was named to India’s squad for the 2024 ICC Men’s T20 World Cup. Siraj’s consistent performances in all formats have made him a vital member of the Indian cricket team. His skill and commitment have earned him respect and success on the international stage.

Indian Premier League Mohammed Siraj’s journey in the IPL started in 2017. He has played for several teams and shown his skills as a fast bowler. Below is an overview of his IPL career, key performances, and details for the 2025 season. Year Team Matches Played Wickets Taken Price Achievements 2017 Sunrisers Hyderabad 6 10 INR 2.6 crore Impressed with his bowling but lacked consistency. 2018 Royal Challengers Bangalore 8 11 INR 2.6 crore Became a key death bowler for the team. 2019 Royal Challengers Bangalore 12 13 INR 2.6 crore Continued to play an important role in the bowling attack. 2020 Royal Challengers Bangalore 10 12 INR 2.6 crore Took key wickets, including 3/8 against KKR. 2021 Royal Challengers Bangalore 15 11 INR 2.6 crore Was a crucial part of the team’s success. 2022 Royal Challengers Bangalore 16 16 INR 2.6 crore Improved his skills, especially in death overs. 2023 Royal Challengers Bangalore 15 18 INR 2.6 crore Became one of the most reliable bowlers for the team. 2024 Gujarat Titans 31 24 INR 12.25 crore Moved to Gujarat Titans after being released by RCB. 2025 Gujarat Titans 15 19 INR 12.25 crore Became the lead Indian pacer for GT. 2026 Gujarat Titans TBD TBD INR 12.25 crore Retained. Notable Performances: 4/32 vs Gujarat Lions (2017): Siraj took four wickets in his debut season, helping his team win.

3/23 vs SRH (2025): A match-winning spell where he claimed his 100th career IPL wicket, leading GT to a crucial victory.

2/29 vs MI (2025): Bowled a high-intensity spell in the Eliminator, showcasing his growth as a premier death-overs specialist. For the 2026 season, Mohammed Siraj continues his journey with Gujarat Titans, having been retained for INR 12.25 crore. His role as a fast bowler will remain important for the team’s chances in the tournament.

Domestic career Mohammed Siraj began his domestic career in November 2015 with Hyderabad in the Ranji Trophy. A few months later, he debuted in the Syed Mushtaq Ali Trophy in January 2016. In the 2016-17 Ranji Trophy, Siraj became the top wicket-taker for Hyderabad, claiming 41 wickets at an average of 18.92. In February 2018, he was the highest wicket-taker in the Vijay Hazare Trophy, taking 23 wickets in seven matches. Later that year, he was selected for India A in the 2018-19 Deodhar Trophy and again for India B in the 2019-20 Deodhar Trophy. In the 2020 IPL, Siraj set a record by becoming the first bowler to bowl consecutive maiden overs in a single match. His performances at the domestic level helped build his reputation as a reliable fast bowler.

Records and achievements Mohammed Siraj holds several records and has won multiple awards in his cricket career. Here are some of his key achievements: Records: Bowled the fastest delivery by an Indian in ODIs at 156 km/h

First Indian to take four wickets in one over

Took the fastest five-wicket haul in ODIs in just 16 balls

Second player to take a six-wicket haul in Asia Cup history

Recorded the fourth-best figures by an Indian in ODIs

Second-fastest to 50 ODI wickets

First Indian to take a six-wicket haul in the first session of a Test match Awards: Best Fielder Medal from Yuvraj Singh for a key catch in the 2024 T20 World Cup match between India and the USA

Player of the Match in the 2023 Asia Cup final against Sri Lanka. He received a $5,000 prize, which he dedicated to the stadium staff

ICC Best ODI Bowler award for his outstanding performances in ODIs