Squads Kerala vs Bengal First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Akarsh Archana Krishnamurthy
no information yet
Arun Singh Vikash
bowler
Aparajith Baba
all rounder
Bhati Vishal
no information yet
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Chatterjee Sudip
batsman
Baby Sachin
batsman
Deep Akash
bowler
Basil Nedumankuzhy
bowler
Easwaran Abhimanyu
batsman
Chandran Akshay
all rounder
Gandhi Shakir Habib
wicket keeper
Govind Vathsal
batsman
Gharami Sudip Kumar
batsman
Imran Ahammed Suharaji
no information yet
Gupta Sumanta Anil
all rounder
Kunnummal Rohan
batsman
Jaiswal Suraj Sindhu
bowler
MU Harikrishnan
all rounder
Majumdar Anustup
all rounder
Nair Abhishek Pratap
no information yet
Mohanta Sumit
bowler
Nayanar Varun
wicket keeper
Porel Abhishek
wicket keeper
Nidheesh MD
bowler
Porel Ishan
bowler
Nizar Salman
batsman
Prasad Rahul
all rounder
Roger Shoun
batsman
Purohit Aditya
no information yet
S Nair Sreehari
no information yet
Saifi Kazi Junaid
batsman
Samson Sanju
wicket keeper
Shami Mohammed
bowler
Sharma Ankit
bowler
Singh Saurabh
all rounder
Tom Eden Apple
bowler
Match has not started yet