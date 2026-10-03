Squads Kerala vs Bengal First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

KER
KER
BEN
BEN

Playing

KER
KER
BEN
BEN
First TeamSecond Team
Aparajith Baba

all rounder

Bhati Vishal

no information yet

Chandran Akshay

all rounder

Gandhi Shakir Habib

wicket keeper

Imran Ahammed Suharaji

no information yet

MU Harikrishnan

all rounder

Majumdar Anustup

all rounder

Nair Abhishek Pratap

no information yet

Nayanar Varun

wicket keeper

Porel Abhishek

wicket keeper

Prasad Rahul

all rounder

Purohit Aditya

no information yet

S Nair Sreehari

no information yet

Samson Sanju

wicket keeper

Singh Saurabh

all rounder

Bench

KER
KER
BEN
BEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet