Squads Madhya Pradesh vs Bihar First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Agarwal Anubhav Santosh
all rounder
Alam Khalid
no information yet
Dubey Yash
batsman
Dubey Bhaskar
all rounder
Gawli Harsh Prakas
all rounder
Gani Sakibul
no information yet
Gurjar Ramveer Singh
no information yet
Hussain Sakib
bowler
Iyer Venkatesh
all rounder
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Jain Saransh
bowler
Khan Nawaz
no information yet
Kartikeya Kumar
batsman
Kishor Arnav
no information yet
Khan Mohd Arshad
bowler
Kumar Sachin
all rounder
Mantri Himanshu
wicket keeper
Kumar Suman
all rounder
Pandey Aryan Anand
no information yet
Loharuka Ayush
no information yet
Patidar Rajat
batsman
Rajnish Kumar
batsman
Sen Kuldeep
bowler
Roy Shubham
no information yet
Sharma Shubham
batsman
Saurabh Bipin
wicket keeper
Singh Adheer Pratap
batsman
Singh Himanshu
bowler
Singh Harpreet
no information yet
Singh Piyush Kumar
all rounder
Solanki Sagar
all rounder
Singh Raghuvendra Pratap
all rounder
Match has not started yet