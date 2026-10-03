Squads Madhya Pradesh vs Bihar First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

MAP
MAP
BIH
BIH

Playing

MAP
MAP
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Alam Khalid

no information yet

Dubey Yash

batsman

Dubey Bhaskar

all rounder

Gani Sakibul

no information yet

Gurjar Ramveer Singh

no information yet

Iyer Venkatesh

all rounder

Khan Nawaz

no information yet

Kishor Arnav

no information yet

Kumar Sachin

all rounder

Mantri Himanshu

wicket keeper

Kumar Suman

all rounder

Pandey Aryan Anand

no information yet

Loharuka Ayush

no information yet

Roy Shubham

no information yet

Saurabh Bipin

wicket keeper

Singh Harpreet

no information yet

Solanki Sagar

all rounder

Bench

MAP
MAP
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet