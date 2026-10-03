Squads Mumbai vs Ll Chandigarh First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Anand Akash
wicket keeper
Deshpande Tushar
bowler
Dias Royston
bowler
Dsouza Sylvester
bowler
Dube Shivam
all rounder
Herwadkar Akhil
batsman
Khan Musheer
batsman
Khan Sarfaraz
batsman
Kotian Tanush
all rounder
Lad Siddhesh
batsman
Mhatre Ayush
no information yet
Mulani Shams
all rounder
Patil Sairaj
all rounder
Rahane Ajinkya
batsman
Tamore Hardik
wicket keeper
Tarmale Onkar
no information yet
Thakur Shardul
all rounder
Umair Irfan
no information yet
Match has not started yet