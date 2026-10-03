Squads Mumbai vs Ll Chandigarh First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

MUM
MUM
CHA
CHA

Playing

MUM
MUM
CHA
CHA
First TeamSecond Team
Anand Akash

wicket keeper

Dube Shivam

all rounder

Kotian Tanush

all rounder

Mhatre Ayush

no information yet

Mulani Shams

all rounder

Patil Sairaj

all rounder

Tamore Hardik

wicket keeper

Tarmale Onkar

no information yet

Thakur Shardul

all rounder

Umair Irfan

no information yet

Bench

MUM
MUM
CHA
CHA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet