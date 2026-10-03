Squads Puducherry vs Madhya Pradesh First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

PUD
PUD
MAP
MAP

Playing

PUD
PUD
MAP
MAP
First TeamSecond Team
Dubey Yash

batsman

Bais Anand

batsman

Bhardwaj Vedant

no information yet

Gurjar Ramveer Singh

no information yet

Iyer Venkatesh

all rounder

Kale Mohit

batsman

Mantri Himanshu

wicket keeper

Pandey Aryan Anand

no information yet

Rohera Ajay

wicket keeper

Singh Harpreet

no information yet

Solanki Sagar

all rounder

Bench

PUD
PUD
MAP
MAP

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet