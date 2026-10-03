Squads Puducherry vs Madhya Pradesh First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Adhantrao Siddhant Mangesh
wicket keeper
Agarwal Anubhav Santosh
all rounder
Aravinddaraj A
bowler
Dubey Yash
batsman
Bais Anand
batsman
Gawli Harsh Prakas
all rounder
Bhardwaj Vedant
no information yet
Gurjar Ramveer Singh
no information yet
Datey Puneet
bowler
Iyer Venkatesh
all rounder
Kale Mohit
batsman
Jain Saransh
bowler
Kannan Karan
bowler
Kartikeya Kumar
batsman
M Sivamurugan
batsman
Khan Mohd Arshad
bowler
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Mantri Himanshu
wicket keeper
Mathew Abin
bowler
Pandey Aryan Anand
no information yet
Pandey Krishna
batsman
Patidar Rajat
batsman
Ratnaparkhe Paras Santosh
all rounder
Sen Kuldeep
bowler
Rohera Ajay
wicket keeper
Sharma Shubham
batsman
Sridhar Raju Ganga
batsman
Singh Adheer Pratap
batsman
Thamaraikannan Parandaman
batsman
Singh Harpreet
no information yet
Udeshi Sagar
bowler
Solanki Sagar
all rounder
Yadav Gaurav
bowler
Yadav Jayant
bowler
Match has not started yet