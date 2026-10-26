Squads Services vs Gujarat First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

SER
SER
GUJ
GUJ

Playing

SER
SER
GUJ
GUJ
First TeamSecond Team
Ahlawat Mohit

wicket keeper

Desai Abhishek

no information yet

Desai Amit

no information yet

Desai Siddharth

all rounder

Dagar Virender

no information yet

Dhankhar Vineet

no information yet

Goyat Jayant

no information yet

Jadeja Priyajeet

no information yet

Narang Pulkit

all rounder

Patel Jaymeet

no information yet

Sharma Arjun

all rounder

Sharma Nakul

wicket keeper

Patel Priyesh

wicket keeper

Patel Urvil

wicket keeper

Prajapati Saral

no information yet

Bench

SER
SER
GUJ
GUJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet