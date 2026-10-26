Squads Services vs Gujarat First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Ahlawat Mohit
wicket keeper
Desai Aarya
batsman
Bahadur Raj
bowler
Desai Abhishek
no information yet
Chauhan Ravi
batsman
Desai Amit
no information yet
Choudhary Varun
bowler
Desai Siddharth
all rounder
Dagar Virender
no information yet
Gaja Chintan
bowler
Dhankhar Vineet
no information yet
Hingrajia Manan
batsman
Goyat Jayant
no information yet
Jadeja Priyajeet
no information yet
Narang Pulkit
all rounder
Jaiswal Vishal
batsman
Pachhara Amit
batsman
Nagwaswalla Arzan
bowler
Paliwal Rajat
batsman
Patel Harshal
bowler
Rohilla Shubham
batsman
Patel Jaymeet
no information yet
Sharma Arjun
all rounder
Patel Kshitij
batsman
Sharma Nakul
wicket keeper
Patel Priyesh
wicket keeper
Singh Rahul
bowler
Patel Urvil
wicket keeper
Tanwar Nitin
bowler
Prajapati Saral
no information yet
Match has not started yet