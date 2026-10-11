Amit Rakesh Pachhara

Amit Rakesh Pachhara

batsman

Full name:Amit Rakesh Pachhara
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Services

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches71422
Innings210
Overs6.02.00
Balls---
Maidens000
Runs20180
Wickets000
Avg000
SR000
Eco3.3390
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches71422
Innings121420
Not outs027
Runs146280460
Balls Faced461375358
Avg12.1623.3335.38
SR31.6774.66128.49
Fours182534
Fifties022
Sixies2414
Highest297556
Hundreds000

Amit Rakesh Pachhara Schedule & Results

Ranji Trophy

ResultServices vs Maharashtra

Services vs Maharashtra

Ranji Trophy

Palam A Ground

SER

SER

MAH

MAH

Another Players

Sharma, Nakul

Sharma, Nakul

Singh, Lakhan

Singh, Lakhan

Sharma, Arjun

Sharma, Arjun

Yadav, Vikas

Yadav, Vikas

Narang, Pulkit

Narang, Pulkit

Dhankhar, Vineet

Dhankhar, Vineet

Rohilla, Shubham

Rohilla, Shubham

Rathee, Mohit

Rathee, Mohit

Singh, Sumit

Singh, Sumit

Paliwal, Rajat

Paliwal, Rajat