Ranji Trophy
Services vs Maharashtra
Ranji Trophy
Palam A Ground
SER
MAH
Services vs Bengal
Ranji Trophy
SER
BEN
Odisha vs Services
Ranji Trophy
ODI
SER
Delhi vs Services
Ranji Trophy
DEL
SER
batsman
|Full name:
|Amit Rakesh Pachhara
|Nationality:
|India
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|14
|22
|Innings
|2
|1
|0
|Overs
|6.0
|2.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|0
|0
|0
|Runs
|20
|18
|0
|Wickets
|0
|0
|0
|Avg
|0
|0
|0
|SR
|0
|0
|0
|Eco
|3.33
|9
|0
|BB
|0
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|7
|14
|22
|Innings
|12
|14
|20
|Not outs
|0
|2
|7
|Runs
|146
|280
|460
|Balls Faced
|461
|375
|358
|Avg
|12.16
|23.33
|35.38
|SR
|31.67
|74.66
|128.49
|Fours
|18
|25
|34
|Fifties
|0
|2
|2
|Sixies
|2
|4
|14
|Highest
|29
|75
|56
|Hundreds
|0
|0
|0
Ranji Trophy
Palam A Ground
SER
MAH
Ranji Trophy
SER
BEN
Ranji Trophy
ODI
SER
Ranji Trophy
DEL
SER