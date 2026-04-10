Cameron Timothy Bancroft

Cameron Timothy Bancroft

batsman

Full name:Cameron Timothy Bancroft
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Gloucestershire

Sydney Thunder

Western Australia

Career Averages

Bowling

LeagueTestT20iFirst classList aT20
Matches1011398290
Innings00300
Overs0011.000
Balls-----
Maidens00100
Runs007700
Wickets00200
Avg0038.500
SR003300
Eco00700
BB00100
4w00000
5w00000
10w00000

Batting

LeagueTestT20iFirst classList aT20
Matches1011398290
Innings1812537783
Not outs11211419
Runs4460888427202049
Balls Faced104202057932041650
Avg26.23038.2943.1732.01
SR42.8043.1784.89124.18
Fours6201008217154
Fifties30301815
Sixies10294348
Highest82022817695
Hundreds002340

Cameron Timothy Bancroft Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultGloucestershire vs Warwickshire

Gloucestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

WAR

WAR

74

ResultGlamorgan vs Gloucestershire

Glamorgan vs Gloucestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

157

GLO

GLO

158

ResultNorthamptonshire vs Gloucestershire

Northamptonshire vs Gloucestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

166

GLO

GLO

164

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultGloucestershire vs Somerset

Gloucestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

138

SOM

SOM

137

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

UpcomingWarwickshire vs Gloucestershire

Warwickshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

GLO

GLO

One-Day Cup

Cameron Bancroft News

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Another Players

Green, Chris

Green, Chris

Greer, Samuel

Greer, Samuel

McKenzie, Hamish

McKenzie, Hamish

Hatcher, Liam

Hatcher, Liam

Critchel, Keaton

Critchel, Keaton

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Doddrell, Liam

Doddrell, Liam

Jackson, Bryce

Jackson, Bryce

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom