Will Sutherland

Will Sutherland

all rounder

Full name:Will Sutherland
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Melbourne Renegades

Victoria

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches313044
Innings542837
Overs916.4235.498.1
Balls---
Maidens227101
Runs24711332893
Wickets1024420
Avg24.2230.2744.65
SR53.9232.1329.45
Eco2.695.659.09
BB953
4w510
5w510
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches313044
Innings432434
Not outs6212
Runs768371327
Balls Faced1410424254
Avg20.7516.8614.86
SR54.4687.5128.74
Fours752314
Fifties120
Sixies121118
Highest1006642
Hundreds100

Will Sutherland Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultNottinghamshire vs Yorkshire

Nottinghamshire vs Yorkshire

T20 Blast

Trent Bridge

NOT

NOT

167

YOR

YOR

169

ResultYorkshire vs Derbyshire

Yorkshire vs Derbyshire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

195

DER

DER

194

ResultDurham vs Yorkshire

Durham vs Yorkshire

T20 Blast

County Ground

DUR

DUR

93

YOR

YOR

151

ResultYorkshire vs Gloucestershire

Yorkshire vs Gloucestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

104

GLO

GLO

217

ResultYorkshire vs Lancashire

Yorkshire vs Lancashire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

213

LAN

LAN

107

ResultLeicestershire vs Yorkshire

Leicestershire vs Yorkshire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

147

YOR

YOR

135

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

LiveYorkshire vs Leicestershire

Yorkshire vs Leicestershire

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

(17 ov.) 161/3

LEI

LEI

One-Day Cup

Will Sutherland News

View all

For those who want to learn more about cricketer Will Sutherland, we have compiled all the data about him: statistics from past matches, how he trains, and what motivates him to take the field for cricket.

VIC vs TAS Preview | Victoria and Tasmania to lock horns in eighth game of Sheffield Shield 2025-26

VIC vs TAS Preview | Victoria and Tasmania to lock horns in eighth game of Sheffield Shield 2025-26

The table toppers, Victoria, will take on Tasmania in the eighth game of the ongoing Sheffield Shield 2025-26, at the Junction Oval in Melbourne. Both teams have been in a good run of form so far in the tournament’s current edition, which makes this game an interesting clash to watch out for.

Will Sutherland05:25 PM, 07 January, 2025

‌BBL | Twitter reacts to Sutherland and Rogers’ all-round act drub Scorchers to bounce back after hattrick of losses

Will Sutherland05:37 PM, 30 December, 2024

WATCH, BBL | Will Sutherland defies physics with full-stretch one-handed screamer 

Will Sutherland05:38 PM, 16 December, 2024

‌BBL | Twitter reacts to Henriques Hurricance pummel Gades as Sixers kick off season with home game win

Will Sutherland03:56 PM, 22 January, 2023

WATCH, BBL | Will Sutherland distorts into mid-air 360 to take catch of the season

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Fotia, Matthew

Fotia, Matthew

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Blackford, Liam

Blackford, Liam

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Merlo, Jonathan

Merlo, Jonathan

Root, Joe

Root, Joe

Cliff, Benjamin Michael

Cliff, Benjamin Michael

Coad, Ben

Coad, Ben