Match details Queensland Fire vs Tasmania List a National Cricket League, Women 30.01.2027
Match Info
|Match:
|National Cricket League, Women 26/27
|Date:
|Monday, September 28, 2026 - Saturday, March 20, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Saturday, January 30, 2027 11:30 PM (GMT+0)
|Venue:
|Allan Border Field, Brisbane, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Queensland Fire Squad
|Players
|Bassingthwaite Lily, Berry Bonnie, Bourke Lucy, Collins Grace, Ginger Sienna, Hamilton Lucy, Hancock Nicola, Harris Grace, Harris Laura, Jonassen Jess, Knott Charli, O Neil Annie, Redmayne Georgia, Winfield Lauren, Wrigley Mikayla
|Bench
|no information yet
Tasmania Squad
|Players
|Armitage Hollie, Barwick Mia, Bryce Kathryn, Curtis Ava, Gibson Maisy, Johnston Ruth, Lee Lizelle, Silver-Holmes Hayley, Sippel Courtney Grace, Smith Amy, Smith Lauren, Stalenberg Naomi, Trenaman Rachel, Wilson Callie
|Bench
|no information yet
Venue Guide
|Stadium
|Allan Border Field
|City
|Brisbane
|Capacity
|4500
|Ends
|Crosby Road End
|Hosts to
Match has not started yet