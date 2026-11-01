Match details Queensland Fire vs Tasmania List a National Cricket League, Women 30.01.2027

List a

Brisbane

QUE
QUE
TAS
TAS

Match Info

Match:National Cricket League, Women 26/27
Date:Monday, September 28, 2026 - Saturday, March 20, 2027
Toss:no information yet
Time:Saturday, January 30, 2027 11:30 PM (GMT+0)
Venue:Allan Border Field, Brisbane, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Queensland Fire Squad

PlayersBassingthwaite Lily, Berry Bonnie, Bourke Lucy, Collins Grace, Ginger Sienna, Hamilton Lucy, Hancock Nicola, Harris Grace, Harris Laura, Jonassen Jess, Knott Charli, O Neil Annie, Redmayne Georgia, Winfield Lauren, Wrigley Mikayla
Benchno information yet

Tasmania Squad

PlayersArmitage Hollie, Barwick Mia, Bryce Kathryn, Curtis Ava, Gibson Maisy, Johnston Ruth, Lee Lizelle, Silver-Holmes Hayley, Sippel Courtney Grace, Smith Amy, Smith Lauren, Stalenberg Naomi, Trenaman Rachel, Wilson Callie
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumAllan Border Field
CityBrisbane
Capacity4500
EndsCrosby Road End
Hosts to

Match has not started yet