Squads Queensland Fire vs Tasmania List a National Cricket League, Women 30.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bassingthwaite Lily
all rounder
Armitage Hollie
all rounder
Berry Bonnie
bowler
Barwick Mia
no information yet
Bourke Lucy
batsman
Bryce Kathryn
all rounder
Collins Grace
all rounder
Curtis Ava
bowler
Ginger Sienna
batsman
Gibson Maisy
all rounder
Hamilton Lucy
bowler
Johnston Ruth
wicket keeper
Hancock Nicola
bowler
Lee Lizelle
batsman
Harris Grace
all rounder
Silver-Holmes Hayley
bowler
Harris Laura
batsman
Sippel Courtney Grace
bowler
Jonassen Jess
bowler
Smith Amy
bowler
Knott Charli
all rounder
Smith Lauren
bowler
O Neil Annie
batsman
Stalenberg Naomi
batsman
Redmayne Georgia
wicket keeper
Trenaman Rachel
batsman
Winfield Lauren
wicket keeper
Wilson Callie
bowler
Wrigley Mikayla
no information yet
Match has not started yet