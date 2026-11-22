Squads South Africa vs Bangladesh Odi ODI Series South Africa vs Bangladesh 07.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bosch Corbin
all rounder
Brevis Dewald
all rounder
Coetzee Gerald
bowler
De Kock Quinton
wicket keeper
De Zorzi Tony
batsman
Fortuin Bjorn
bowler
Hermann Jordan
batsman
Jansen Duan
bowler
Maharaj Keshav
bowler
Mokoena Nqobani
no information yet
Ngidi Lungi
bowler
Nortje Anrich
bowler
Pretorius Lhuan-dre
wicket keeper
Qeshile Sinethemba
wicket keeper
Stubbs Tristan
batsman
Match has not started yet