Squads Adelaide Strikers vs Melbourne Stars T20 Big Bash League 31.12.2026

T20

Adelaide

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MST
MST

Playing

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MST
MST
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Clarke Joe

wicket keeper

Carey Alex

wicket keeper

Curran Tom

all rounder

Nielsen Harry

wicket keeper

Maxwell Glenn

all rounder

Ross Alex

batsman

Short Matt

all rounder

Stoinis Marcus

all rounder

Wood Luke

bowler

Bench

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MST
MST

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet