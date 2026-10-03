Squads Adelaide Strikers vs Melbourne Stars T20 Big Bash League 31.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ali Hasan
bowler
Boland Scott
bowler
Boyce Cameron
bowler
Cartwright Hilton
all rounder
Buckingham Jordan
bowler
Clarke Joe
wicket keeper
Carey Alex
wicket keeper
Curran Tom
all rounder
Kelly Thomas
batsman
Hatcher Liam
bowler
Nielsen Harry
wicket keeper
Maxwell Glenn
all rounder
Overton Jamie
bowler
McKenzie Hamish
bowler
Pope Lloyd
bowler
Rauf Haris
bowler
Ross Alex
batsman
Rogers Thomas
bowler
Sangha Jason
batsman
Siddle Peter
bowler
Short Matt
all rounder
Steketee Mark
bowler
Thornton Henry
bowler
Stoinis Marcus
all rounder
Wadia Jerssis
batsman
Swepson Mitch
bowler
Wood Luke
bowler
Match has not started yet