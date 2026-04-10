Liam Scott

Liam Scott

all rounder

Full name:Liam Scott
Nationality:Australia
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Adelaide Strikers

Australia

Gloucestershire

South Australia Redbacks

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches1634
Innings2531
Overs302.011.02.0
Balls---
Maidens8400
Runs8685728
Wickets2000
Avg43.400
SR90.600
Eco2.875.1814
BB700
4w000
5w100
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches1634
Innings2933
Not outs320
Runs4947613
Balls Faced12706121
Avg19764.33
SR38.89124.5961.9
Fours5261
Fifties100
Sixies730
Highest614210
Hundreds000

Liam Scott Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultSomerset vs Gloucestershire

Somerset vs Gloucestershire

T20 Blast

Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

194

GLO

GLO

176

ResultGloucestershire vs Northamptonshire

Gloucestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

184

NOR

NOR

187

ResultGloucestershire vs Surrey

Gloucestershire vs Surrey

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

191

SUR

SUR

134

Another Players

Green, Chris

Green, Chris

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Peirson, Jimmy

Peirson, Jimmy

Hammond, Miles

Hammond, Miles

Bracey, James

Bracey, James

Price, Tom

Price, Tom

Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Warner, David

Warner, David

Taylor, Jack

Taylor, Jack

Lynn, Chris

Lynn, Chris