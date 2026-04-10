Nathan John McAndrew

Nathan John McAndrew

bowler

Full name:Nathan John McAndrew
Nationality:Australia

Teams

2026 Teams

Glamorgan

South Australia Redbacks

Sussex

Sydney Thunder

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches351459
Innings621459
Overs1114.3108.4184.0
Balls---
Maidens22560
Runs35646671670
Wickets1191554
Avg29.9444.4630.92
SR56.1943.4620.44
Eco3.196.139.07
BB834
4w501
5w500
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches351459
Innings521233
Not outs11116
Runs1305175250
Balls Faced2586143170
Avg31.8215.914.7
SR50.46122.37147.05
Fours1561819
Fifties710
Sixies16512
Highest925530
Hundreds000

Nathan John McAndrew Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultEssex vs Sussex

Essex vs Sussex

T20 Blast

County Ground

ESS

ESS

191

SUS

SUS

192

ResultKent vs Sussex

Kent vs Sussex

T20 Blast

St Lawrence Ground

KEN

KEN

199

SUS

SUS

197

ResultGlamorgan vs Somerset

Glamorgan vs Somerset

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

175

SOM

SOM

171

ResultSussex vs Middlesex

Sussex vs Middlesex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

182

MID

MID

213

ResultHampshire vs Sussex

Hampshire vs Sussex

T20 Blast

Rose Bowl

HAM

HAM

173

SUS

SUS

144

ResultSomerset vs Glamorgan

Somerset vs Glamorgan

T20 Blast

The Cooper Associates County Ground

SOM

SOM

202

GLA

GLA

203

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultSussex vs Leicestershire

Sussex vs Leicestershire

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

179

LEI

LEI

180

ResultLancashire vs Glamorgan

Lancashire vs Glamorgan

T20 Blast

Stanley Park

LAN

LAN

201

GLA

GLA

202

ResultSussex vs Kent

Sussex vs Kent

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

(17 ov.) 130/3

KEN

KEN

133

ResultGlamorgan vs Middlesex

Glamorgan vs Middlesex

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

159

MID

MID

153

ResultSussex vs Surrey

Sussex vs Surrey

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

171

SUR

SUR

175

ResultWarwickshire vs Sussex

Warwickshire vs Sussex

T20 Blast

County Ground

WAR

WAR

198

SUS

SUS

122

ResultGlamorgan vs Warwickshire

Glamorgan vs Warwickshire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

187

WAR

WAR

184

ResultSussex vs Essex

Sussex vs Essex

T20 Blast

County Ground

SUS

SUS

104

ESS

ESS

204

One-Day Cup

Another Players

Green, Chris

Green, Chris

Hatcher, Liam

Hatcher, Liam

Labuschagne, Marnus

Labuschagne, Marnus

Zain ul Hasan

Zain ul Hasan

Clark, Tom

Clark, Tom

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Doddrell, Liam

Doddrell, Liam

Johnson, Spencer

Johnson, Spencer

Finn, Steven

Finn, Steven

Ward, Harrison

Ward, Harrison