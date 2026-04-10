Benjamin Andrew Stokes

Benjamin Andrew Stokes

all rounder

Full name:Benjamin Andrew Stokes
Nationality:England
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium
Date of Birth (Age):June 04, 1991 (31)
Zodiac Sign:Gemini
Height:183 cm
Hometown:Canterbury, New Zealand
Jersey Number:55
Batting Style:Right Handed Bat
Bowling Style:Right-arm fast-medium
Social Media:Twitter, Instagram

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

Canterbury Kings

Durham

England

Mi Cape Town

Career Averages

Bowling

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches9710843177178157
Innings1468836263133116
Overs1911.5518.2102.03306.4795.4329.3
Balls------
Maidens34381573233
Runs631831378561134845972794
Wickets197742637613790
Avg32.0742.3932.9230.1833.5531.04
SR58.2242.0223.5352.7634.8421.96
Eco3.36.058.393.435.778.47
BB8531054
4w8101832
5w410710
10w000100

Batting

LeagueTestOdiT20iFirst classList aT20
Matches9710843177178157
Innings1759336301156143
Not outs7159152423
Runs611731595851019449993013
Balls Faced103353278457051162255
Avg36.4140.521.6635.6437.8725.1
SR59.1896.36128097.71133.61
Fours716256420427245
Fifties30221502810
Sixies12498220155123
Highest25818252258182107
Hundreds13402282

Benjamin Andrew Stokes Schedule & Results

County Championship

Test Series England vs. New Zealand

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

140

NZ

NZ

(19 ov.) 61/6

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

The Oval, London

ENG

ENG

NZ

NZ

(77 ov.) 291/7

ResultEngland vs New Zealand

England vs New Zealand

Test Series England vs. New Zealand

Trent Bridge, West Bridgford

ENG

ENG

NZ

NZ

(84 ov.) 361/4

T20 Maharaja Trophy

One-Day Cup

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For those who want to get to know one of the top cricket players Ben Stokes better, you can do so right now as here is all the information about what he faces on the field of play, what records he plans to set.

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