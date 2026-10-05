Squads Sydney Sixers vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League 03.01.2027

T20

Sydney

SYS
SYS
ADS
ADS

Playing

SYS
SYS
ADS
ADS
First TeamSecond Team
Ali Hasan

bowler

Azam Babar

batsman

Chohan Jafer

all rounder

Curran Tom

all rounder

Carey Alex

wicket keeper

Nielsen Harry

wicket keeper

Henriques Moises

all rounder

Ross Alex

batsman

Philippe Josh

wicket keeper

Short Matt

all rounder

Bench

SYS
SYS
ADS
ADS

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet