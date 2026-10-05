Squads Sydney Sixers vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League 03.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Abbott Sean
bowler
Ali Hasan
bowler
Azam Babar
batsman
Boyce Cameron
bowler
Chohan Jafer
all rounder
Buckingham Jordan
bowler
Curran Tom
all rounder
Carey Alex
wicket keeper
Davies Joel
batsman
Kelly Thomas
batsman
Dwarshuis Ben
bowler
Nielsen Harry
wicket keeper
Edwards Jack
batsman
Overton Jamie
bowler
Henriques Moises
all rounder
Pope Lloyd
bowler
Murphy Todd
bowler
Ross Alex
batsman
Perry Mitch
bowler
Sangha Jason
batsman
Philippe Josh
wicket keeper
Short Matt
all rounder
Silk Jordan
batsman
Thornton Henry
bowler
Smith Steve
batsman
Wadia Jerssis
batsman
Match has not started yet