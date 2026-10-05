Match details Sydney Sixers vs Adelaide Strikers T20 Big Bash League 03.01.2027

T20

Sydney

SYS
SYS
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Match Info

Match:Big Bash League 26/27
Date:Saturday, December 12, 2026 - Tuesday, January 26, 2027
Toss:no information yet
Time:Sunday, January 03, 2027 08:15 AM (GMT+0)
Venue:Sydney Cricket Ground, Sydney, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Sydney Sixers Squad

PlayersAbbott Sean, Azam Babar, Chohan Jafer, Curran Tom, Davies Joel, Dwarshuis Ben, Edwards Jack, Henriques Moises, Murphy Todd, Perry Mitch, Philippe Josh, Silk Jordan, Smith Steve
Benchno information yet

Adelaide Strikers Squad

PlayersAli Hasan, Boyce Cameron, Buckingham Jordan, Carey Alex, Kelly Thomas, Nielsen Harry, Overton Jamie, Pope Lloyd, Ross Alex, Sangha Jason, Short Matt, Thornton Henry, Wadia Jerssis, Wood Luke
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumSydney Cricket Ground
CitySydney
Capacity46000
EndsPaddington End
Hosts toRandwick End

Match has not started yet