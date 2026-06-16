Squads Leinster Lightning vs Northern Knights T20 T20 Inter Provincial Trophy 16.06.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Tucker Lorcan
wicket keeper
Humphreys Matthew
batsman
Tector Tim
batsman
Hilton Kian
no information yet
Tector Harry
batsman
McCollum James
batsman
De Freitas Christopher
all rounder
Adair Ross
batsman
Dockrell George
all rounder
Carmichael Cade
all rounder
Doheny Stephen
wicket keeper
Topping Morgan
all rounder
Hand Fionn
bowler
Wilson Reuben
all rounder
Delany David
bowler
McCullough Carson
batsman
Hoey Gavin
all rounder
Robertson Cian
all rounder
Hollard Matt
no information yet
Mayes Thomas
bowler
Moondra Jai
no information yet
Swart Charles
no information yet
Bench
|First Team
|Second Team
Campher Curtis
all rounder
Adair Mark
bowler
Little Joshua
bowler
Dadswell Shane
batsman
Lynch Seamus
all rounder
Dyer Harry
bowler
Martins Jeremy
no information yet
Foster Matthew
bowler
McCarthy Barry
bowler
Leckey Adam
batsman
White Benjamin
bowler
Neill Jordan
bowler