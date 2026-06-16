Squads Leinster Lightning vs Northern Knights T20 T20 Inter Provincial Trophy 16.06.2026

T20

LEI
LEI

153

NKN
NKN

152

Playing

LEI
LEI
NKN
NKN
First TeamSecond Team
Tucker Lorcan

wicket keeper

Tector Tim

batsman

Hilton Kian

no information yet

Adair Ross

batsman

Dockrell George

all rounder

Carmichael Cade

all rounder

Doheny Stephen

wicket keeper

Topping Morgan

all rounder

Wilson Reuben

all rounder

Hoey Gavin

all rounder

Robertson Cian

all rounder

Hollard Matt

no information yet

Moondra Jai

no information yet

Swart Charles

no information yet

Bench

LEI
LEI
NKN
NKN
First TeamSecond Team
Campher Curtis

all rounder

Lynch Seamus

all rounder

Martins Jeremy

no information yet