Kian Hilton

Kian Hilton

Full name:Kian Hilton
Nationality:Ireland
Batting style:right handed batsman

Teams

2026 Teams

Ireland

North-West Warriors

Northern Knights

Kian Hilton Schedule & Results

T20 Inter Provincial Trophy

Inter Provincial Cup

Another Players

McNally, John

McNally, John

Melley, Cameron

Melley, Cameron

Hampton, Brett

Hampton, Brett

Hunter, Ryan

Hunter, Ryan

McClintock, William

McClintock, William

Dyer, Harry

Dyer, Harry

Hume, Graham

Hume, Graham

Pamment, James

Pamment, James

Roulston, Gavin

Roulston, Gavin

Tector, Harry

Tector, Harry