Squads Auckland Hearts vs Central Hinds T20 Super Smash, Women 03.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Olivia
bowler
Apperley Aniela
batsman
Armstrong Bella
bowler
Atkinson Georgia
bowler
Buchanan Elizabeth
batsman
Bartlett Ocean
all rounder
Catton Prue
batsman
Devonshire Flora
all rounder
Down Lauren
batsman
Foreman Grace
no information yet
Green Maddy
batsman
Gaging Kate
wicket keeper
Halliday Brooke
batsman
Green Claudia
bowler
Hucker Amie
all rounder
Kumar Ashtuti
bowler
Illing Bree
all rounder
Mair Rosemary
bowler
Lambat Ayaan
no information yet
McLeod Emma
batsman
Penfold Josie
all rounder
Ogden Jessica Brooke
all rounder
Penfold Molly
bowler
Pedersen Cate
batsman
Match has not started yet