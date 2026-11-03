Squads Auckland Hearts vs Central Hinds T20 Super Smash, Women 03.01.2027

T20

AUC
AUC
CEN
CEN

Playing

AUC
AUC
CEN
CEN
First TeamSecond Team
Bartlett Ocean

all rounder

Devonshire Flora

all rounder

Foreman Grace

no information yet

Gaging Kate

wicket keeper

Hucker Amie

all rounder

Illing Bree

all rounder

Lambat Ayaan

no information yet

Penfold Josie

all rounder

Bench

AUC
AUC
CEN
CEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet