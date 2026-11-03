Squads Canterbury Magicians vs Otago Sparks T20 Super Smash, Women 03.01.2027

T20

CAN
CAN
OTA
OTA

Playing

CAN
CAN
OTA
OTA
First TeamSecond Team
Bates Suzie

all rounder

Browning Anna

all rounder

Dean Jodie

no information yet

Cuttance Harriet

all rounder

Inglis Polly

wicket keeper

Loe Molly

bowler

James Bella

wicket keeper

Prasad Darcy-Rose

no information yet

Sharp Izzy

all rounder

Parry Isy

no information yet

Watkins PJ

no information yet

Wilson Saffron

all rounder

Bench

CAN
CAN
OTA
OTA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet