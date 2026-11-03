Squads Canterbury Magicians vs Otago Sparks T20 Super Smash, Women 03.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Anderson Kate
batsman
Bates Suzie
all rounder
Asmussen Sarah
bowler
Black Emma
bowler
Banks Melissa
bowler
Blakely Caitlin
batsman
Chandler Kate
bowler
Browning Anna
all rounder
Cox Natalie
batsman
Carson Eden J
bowler
Dean Jodie
no information yet
Cuttance Harriet
all rounder
Gerken Abigale
batsman
Deerness Chloe
bowler
Hotton Abigail
bowler
Gain Olivia
batsman
Irewin Kate
batsman
Inglis Polly
wicket keeper
Loe Molly
bowler
James Bella
wicket keeper
Prasad Darcy-Rose
no information yet
Kotkamp Lousia
bowler
Sharp Izzy
all rounder
Leydon-Davis Felicity
bowler
Smith Lauren
bowler
Parry Isy
no information yet
Stalenberg Naomi
batsman
Watkins PJ
no information yet
Sullivan Gabby
bowler
Wilson Saffron
all rounder
Tahuhu Lea
bowler
Match has not started yet