Squads Central Hinds vs Northern Districts Women T20 Super Smash, Women 20.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Apperley Aniela
batsman
Agafili Carol
batsman
Atkinson Georgia
bowler
Athapaththu Chamari
all rounder
Bartlett Ocean
all rounder
Downes Marama
bowler
Devonshire Flora
all rounder
Gurrey Caitlin
wicket keeper
Foreman Grace
no information yet
Kareem Yasmeen
no information yet
Gaging Kate
wicket keeper
Knight Kayley
bowler
Green Claudia
bowler
Lamplough Marina
all rounder
Kumar Ashtuti
bowler
Patel Nensi
bowler
Mair Rosemary
bowler
Topp Holly
batsman
McLeod Emma
batsman
Wakelin Tash
batsman
Ogden Jessica Brooke
all rounder
Watkin Jess
all rounder
Pedersen Cate
batsman
Wolland Eve
batsman
Rowe Hannah
bowler
Smith Bryony
all rounder
Tomlinson Kerry-Anne
batsman
Treder Abby
no information yet
Match has not started yet