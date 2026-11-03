Squads Central Hinds vs Northern Districts Women T20 Super Smash, Women 20.01.2027

T20

CEN
CEN
NOR
NOR

Playing

CEN
CEN
NOR
NOR
First TeamSecond Team
Bartlett Ocean

all rounder

Devonshire Flora

all rounder

Gurrey Caitlin

wicket keeper

Foreman Grace

no information yet

Kareem Yasmeen

no information yet

Gaging Kate

wicket keeper

Lamplough Marina

all rounder

Topp Holly

batsman

Watkin Jess

all rounder

Smith Bryony

all rounder

Treder Abby

no information yet

Bench

CEN
CEN
NOR
NOR

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet