Squads Wellington Blaze vs Auckland Hearts T20 Super Smash, Women 23.01.2027

T20

WEL
WEL
AUC
AUC

Playing

WEL
WEL
AUC
AUC
First TeamSecond Team
Baird Nicole

all rounder

Bryant Rachel

all rounder

Hamilton Antonia

wicket keeper

Jetly Xara

all rounder

Kerr Amelia

all rounder

Hucker Amie

all rounder

Kerr JM

bowler

Illing Bree

all rounder

Mackinder Sam

all rounder

Lambat Ayaan

no information yet

McFadyen Jess

wicket keeper

Penfold Josie

all rounder

McKenzie Isla

no information yet

Perry Ellyse

all rounder

Ryan Hannah

no information yet

Sims Gemma

wicket keeper

Bench

WEL
WEL
AUC
AUC

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet