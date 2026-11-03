Squads Wellington Blaze vs Auckland Hearts T20 Super Smash, Women 23.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Baird Nicole
all rounder
Anderson Olivia
bowler
Bryant Rachel
all rounder
Armstrong Bella
bowler
Burns Rebecca
batsman
Buchanan Elizabeth
batsman
Codyre Natasha Emma
batsman
Catton Prue
batsman
Francis Hannah
bowler
Down Lauren
batsman
Hamilton Antonia
wicket keeper
Green Maddy
batsman
Jetly Xara
all rounder
Halliday Brooke
batsman
Kerr Amelia
all rounder
Hucker Amie
all rounder
Kerr JM
bowler
Illing Bree
all rounder
Mackinder Sam
all rounder
Lambat Ayaan
no information yet
McFadyen Jess
wicket keeper
Penfold Josie
all rounder
McKenzie Isla
no information yet
Penfold Molly
bowler
Perry Ellyse
all rounder
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Ryan Hannah
no information yet
Sims Gemma
wicket keeper
Match has not started yet