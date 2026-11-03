Squads Wellington Blaze vs Central Hinds T20 Super Smash, Women 06.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Baird Nicole
all rounder
Apperley Aniela
batsman
Bryant Rachel
all rounder
Atkinson Georgia
bowler
Burns Rebecca
batsman
Bartlett Ocean
all rounder
Codyre Natasha Emma
batsman
Devonshire Flora
all rounder
Francis Hannah
bowler
Foreman Grace
no information yet
Hamilton Antonia
wicket keeper
Gaging Kate
wicket keeper
Jetly Xara
all rounder
Green Claudia
bowler
Kerr Amelia
all rounder
Kumar Ashtuti
bowler
Kerr JM
bowler
Mair Rosemary
bowler
Mackinder Sam
all rounder
McLeod Emma
batsman
McFadyen Jess
wicket keeper
Ogden Jessica Brooke
all rounder
McKenzie Isla
no information yet
Pedersen Cate
batsman
Perry Ellyse
all rounder
Rowe Hannah
bowler
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Smith Bryony
all rounder
Ryan Hannah
no information yet
Tomlinson Kerry-Anne
batsman
Sims Gemma
wicket keeper
Treder Abby
no information yet
Match has not started yet