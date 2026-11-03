Squads Wellington Blaze vs Central Hinds T20 Super Smash, Women 06.01.2027

T20

WEL
WEL
CEN
CEN

Playing

WEL
WEL
CEN
CEN
First TeamSecond Team
Baird Nicole

all rounder

Bryant Rachel

all rounder

Bartlett Ocean

all rounder

Devonshire Flora

all rounder

Foreman Grace

no information yet

Hamilton Antonia

wicket keeper

Gaging Kate

wicket keeper

Jetly Xara

all rounder

Kerr Amelia

all rounder

Kerr JM

bowler

Mackinder Sam

all rounder

McFadyen Jess

wicket keeper

McKenzie Isla

no information yet

Perry Ellyse

all rounder

Smith Bryony

all rounder

Ryan Hannah

no information yet

Sims Gemma

wicket keeper

Treder Abby

no information yet

Bench

WEL
WEL
CEN
CEN

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet