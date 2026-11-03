Squads Wellington Blaze vs Otago Sparks T20 Super Smash, Women 01.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Baird Nicole
all rounder
Bates Suzie
all rounder
Bryant Rachel
all rounder
Black Emma
bowler
Burns Rebecca
batsman
Blakely Caitlin
batsman
Codyre Natasha Emma
batsman
Browning Anna
all rounder
Francis Hannah
bowler
Carson Eden J
bowler
Hamilton Antonia
wicket keeper
Cuttance Harriet
all rounder
Jetly Xara
all rounder
Deerness Chloe
bowler
Kerr Amelia
all rounder
Gain Olivia
batsman
Kerr JM
bowler
Inglis Polly
wicket keeper
Mackinder Sam
all rounder
James Bella
wicket keeper
McFadyen Jess
wicket keeper
Kotkamp Lousia
bowler
McKenzie Isla
no information yet
Leydon-Davis Felicity
bowler
Perry Ellyse
all rounder
Parry Isy
no information yet
Plimmer Georgia Ellen
batsman
Watkins PJ
no information yet
Ryan Hannah
no information yet
Wilson Saffron
all rounder
Sims Gemma
wicket keeper
Match has not started yet