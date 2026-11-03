Squads Wellington Blaze vs Otago Sparks T20 Super Smash, Women 01.01.2027

T20

WEL
WEL
OTA
OTA

Playing

WEL
WEL
OTA
OTA
First TeamSecond Team
Baird Nicole

all rounder

Bates Suzie

all rounder

Bryant Rachel

all rounder

Browning Anna

all rounder

Hamilton Antonia

wicket keeper

Cuttance Harriet

all rounder

Jetly Xara

all rounder

Kerr Amelia

all rounder

Kerr JM

bowler

Inglis Polly

wicket keeper

Mackinder Sam

all rounder

James Bella

wicket keeper

McFadyen Jess

wicket keeper

McKenzie Isla

no information yet

Perry Ellyse

all rounder

Parry Isy

no information yet

Watkins PJ

no information yet

Ryan Hannah

no information yet

Wilson Saffron

all rounder

Sims Gemma

wicket keeper

Bench

WEL
WEL
OTA
OTA

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet