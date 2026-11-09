Squads Bengal vs Rajasthan T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 26.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Shahbaz
all rounder
Choudhary Aniket
bowler
Bal Suvankar
wicket keeper
Garhwal Aditya
all rounder
Barman Prayas Ray
bowler
Garhwal Shubham
batsman
Boken Ompal
batsman
Gupta Arjit
batsman
Chaudhary Saksham
no information yet
Khan Salman Faruk
batsman
Chowdhury Ritwik Roy
batsman
Lomror Mahipal
all rounder
Das Sandipan
all rounder
Rathore Kunal Singh Ajay
wicket keeper
Deep Akash
bowler
Suthar Manav
bowler
Easwaran Abhimanyu
batsman
Gandhi Shakir Habib
wicket keeper
Gharami Sudip Kumar
batsman
Halder Debopratim
all rounder
Kaif MD
all rounder
Khaira Ranjot Singh
batsman
Kumar Mukesh
bowler
Kumar Ravi
bowler
Lal Karan
all rounder
Maity Kaushik
all rounder
Pan Agniv
wicket keeper
Paul Ankur
batsman
Porel Abhishek
wicket keeper
Porel Ishan
bowler
Pramanik Pradipta
bowler
Purohit Aditya
no information yet
Sarkar Subham
all rounder
Tiwari Anurag Shubhash
bowler
Match has not started yet