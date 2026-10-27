Squads Chandigarh vs Rajasthan Royals T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 18.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ashwin Murugan
bowler
Azad Arjun
batsman
Bawa Raj Angad
all rounder
Bhambri Shivam
batsman
Kaila Karan
bowler
Kashyap Vishu
all rounder
Lather Bhagmender Balbir
bowler
Pannu Arjit
bowler
Pannu Arjit
no information yet
Puri Gaurav
batsman
Rana Akshit
wicket keeper
Sharma Sandeep
bowler
Singh Abhishek
no information yet
Singh Mandeep Wazir
bowler
Sudan Akash
all rounder
Vohra Manan
batsman
Match has not started yet