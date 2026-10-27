Squads Punjab vs Saurashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026

T20

PUN
PUN
SAU
SAU

Playing

PUN
PUN
SAU
SAU
First TeamSecond Team
Bhut Parth

all rounder

Choudhary Gourav

no information yet

Desai Harvik

wicket keeper

Gohel Tarang H

wicket keeper

Sharma Abhishek

all rounder

Gohil Jay

batsman

Jackson Sheldon

wicket keeper

Jani Chirag

all rounder

Mankad Prerak

all rounder

Singh Prabhsimran

wicket keeper

Singh Sanvir

all rounder

Bench

PUN
PUN
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet