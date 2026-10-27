Squads Punjab vs Saurashtra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 24.11.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Brar Harpreet
bowler
Bhut Parth
all rounder
Choudhary Gourav
no information yet
Chudasama Yuvraj
bowler
Dhir Naman
bowler
Desai Harvik
wicket keeper
Dutta Prerit
bowler
Gajjar Sammar
bowler
Markande Mayank
bowler
Gohel Tarang H
wicket keeper
Sharma Abhishek
all rounder
Gohil Jay
batsman
Singh Anmolpreet
batsman
Jackson Sheldon
wicket keeper
Singh Arshdeep
bowler
Jadeja Vishvaraj
batsman
Singh Baltej
bowler
Jani Chirag
all rounder
Singh Gurkeerat
batsman
Karia Pranav
bowler
Singh Jassinder
bowler
Kotak Hetvik
batsman
Singh Mandeep
batsman
Mankad Prerak
all rounder
Singh Prabhsimran
wicket keeper
Patel Kushang Dineshbhai
bowler
Singh Ramandeep
batsman
Unadkat Jaydev
bowler
Singh Sanvir
all rounder
Match has not started yet