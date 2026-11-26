Squads Rajasthan vs Andhra T20 Syed Mushtaq Ali Trophy Elite 02.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Choudhary Aniket
bowler
Akhil Shambu
bowler
Garhwal Aditya
all rounder
Bharat Srikar
wicket keeper
Garhwal Shubham
batsman
Bhui Ricky
batsman
Gupta Arjit
batsman
Hebbar Ashwin
batsman
Khan Salman Faruk
batsman
Kumar Dheeraj
batsman
Lomror Mahipal
all rounder
Mohan Lalith
bowler
Rathore Kunal Singh Ajay
wicket keeper
Raj Prithvi
bowler
Suthar Manav
bowler
Rasheed Shaik
batsman
Match has not started yet