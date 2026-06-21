T20 County Cup, Women Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jun 21, 2026
11:00 AM
Worcestershire Rapids vs Surrey
T20 County Cup, Women
No info
Jun 21, 2026
12:00 PM
Yorkshire vs Somerset
T20 County Cup, Women
No info
Jun 21, 2026
01:00 PM
Lancashire Thunder vs Buckinghamshire
T20 County Cup, Women
No info
Jun 21, 2026
01:15 PM
Middlesex vs Warwickshire
T20 County Cup, Women
No info
Jun 21, 2026
01:30 PM
Essex vs Gloucestershire
T20 County Cup, Women
No info
Jun 21, 2026
01:30 PM
The Blaze vs Durham
T20 County Cup, Women
No info
Jun 21, 2026
01:30 PM
Glamorgan vs Hampshire
T20 County Cup, Women
No info
Jun 21, 2026
01:30 PM
Derbyshire Falcons vs Northamptonshire Steelbacks
T20 County Cup, Women
No info
Aug 22, 2026
01:30 PM
Hampshire vs Somerset
T20 County Cup, Women
No info
Aug 22, 2026
01:30 PM
Northamptonshire Steelbacks vs Essex
T20 County Cup, Women
No info
Aug 22, 2026
01:30 PM
Warwickshire vs Surrey
T20 County Cup, Women
No info
Aug 22, 2026
01:30 PM
The Blaze vs Lancashire Thunder
T20 County Cup, Women
No info