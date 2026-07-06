T20 Global Super League Schedule 2026

DateMatch DetailsStadium

Jul 23, 2026

02:00 PM

No info

Jul 23, 2026

11:00 PM

Guyana Amazon Warriors vs Unicorns

T20 Global Super League

No info

Jul 24, 2026

02:00 PM

Lahore Qalandars vs Desert Vipers

T20 Global Super League

No info

Jul 25, 2026

11:00 PM

No info

Jul 26, 2026

02:00 PM

Unicorns vs Perth Scorchers

T20 Global Super League

No info

Jul 26, 2026

11:00 PM

No info

Jul 27, 2026

11:00 PM

Unicorns vs Desert Vipers

T20 Global Super League

No info

Jul 28, 2026

11:00 PM

Desert Vipers vs Perth Scorchers

T20 Global Super League

No info

Jul 29, 2026

02:00 PM

Lahore Qalandars vs Unicorns

T20 Global Super League

No info

Jul 29, 2026

11:00 PM

No info

Jul 31, 2026

11:00 PM

Qualifier 1 vs Qualifier 2

T20 Global Super League

No info

Aug 01, 2026

11:00 PM

Finalist 1 vs Finalist 2

T20 Global Super League

No info