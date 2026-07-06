T20 Global Super League Schedule 2026
|Date
|Match Details
|Stadium
Jul 23, 2026
02:00 PM
Lahore Qalandars vs Perth Scorchers
T20 Global Super League
No info
Jul 23, 2026
11:00 PM
Guyana Amazon Warriors vs Unicorns
T20 Global Super League
No info
Jul 24, 2026
02:00 PM
Lahore Qalandars vs Desert Vipers
T20 Global Super League
No info
Jul 25, 2026
11:00 PM
Guyana Amazon Warriors vs Desert Vipers
T20 Global Super League
No info
Jul 26, 2026
02:00 PM
Unicorns vs Perth Scorchers
T20 Global Super League
No info
Jul 26, 2026
11:00 PM
Guyana Amazon Warriors vs Lahore Qalandars
T20 Global Super League
No info
Jul 27, 2026
11:00 PM
Unicorns vs Desert Vipers
T20 Global Super League
No info
Jul 28, 2026
11:00 PM
Desert Vipers vs Perth Scorchers
T20 Global Super League
No info
Jul 29, 2026
02:00 PM
Lahore Qalandars vs Unicorns
T20 Global Super League
No info
Jul 29, 2026
11:00 PM
Guyana Amazon Warriors vs Perth Scorchers
T20 Global Super League
No info
Jul 31, 2026
11:00 PM
Qualifier 1 vs Qualifier 2
T20 Global Super League
No info
Aug 01, 2026
11:00 PM
Finalist 1 vs Finalist 2
T20 Global Super League
No info