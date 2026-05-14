Squads Indonesia vs Papua New Guinea T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 14.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Abdillah Rahayu Apriliandi
no information yet
Ani Ryan
all rounder
Arta Gede Darma
all rounder
Bau Sese
batsman
Artawan I Ketut Edi Guna
bowler
Charlie Michael
bowler
Banunaek Ferdinando
bowler
Frank Gaba
batsman
Chaddha Kavin
no information yet
Kariko John
bowler
Gamantika I Kadek
batsman
Morea Kabua
bowler
Hawoe Danilson Johanis
bowler
Nao Alei
bowler
Jegannathan Sudhakar
no information yet
Nou Patrick
bowler
Kharvi Sampath
no information yet
Oru Aue
all rounder
Kusuma Kadek Dharma
wicket keeper
Pala Ura Tony
wicket keeper
Priandana Gede
no information yet
Ray Boio
batsman
Shetty Dhanesh Kumar
no information yet
Siaka Lega
batsman
Tadarus Muhammad Anjar
batsman
Vala Asadollah
all rounder
Tiwari Gaurav
no information yet
Vare Hila George Vaieke
wicket keeper
Yudha Verdian Muhammad
no information yet