Squads Indonesia vs Papua New Guinea T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 14.05.2026

T20i

IND
IND
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Playing

IND
IND
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no information yet

First TeamSecond Team

Bench

IND
IND
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PNG
First TeamSecond Team
Abdillah Rahayu Apriliandi

no information yet

Ani Ryan

all rounder

Arta Gede Darma

all rounder

Bau Sese

batsman

Frank Gaba

batsman

Chaddha Kavin

no information yet

Nao Alei

bowler

Jegannathan Sudhakar

no information yet

Kharvi Sampath

no information yet

Oru Aue

all rounder

Kusuma Kadek Dharma

wicket keeper

Pala Ura Tony

wicket keeper

Priandana Gede

no information yet

Ray Boio

batsman

Shetty Dhanesh Kumar

no information yet

Siaka Lega

batsman

Vala Asadollah

all rounder

Tiwari Gaurav

no information yet

Yudha Verdian Muhammad

no information yet