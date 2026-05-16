Squads Indonesia vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 16.05.2026

T20i

IND
IND

101

VAN
VAN

102

Playing

IND
IND
VAN
VAN

no information yet

First TeamSecond Team

Bench

IND
IND
VAN
VAN
First TeamSecond Team
Abdillah Rahayu Apriliandi

no information yet

Allan Jarryd

wicket keeper

Arta Gede Darma

all rounder

Chaddha Kavin

no information yet

Jegannathan Sudhakar

no information yet

Nipiko Nalin

all rounder

Kharvi Sampath

no information yet

Rasu Joshua

all rounder

Kusuma Kadek Dharma

wicket keeper

Priandana Gede

no information yet

Venables Nicholas

no information yet

Shetty Dhanesh Kumar

no information yet

Tiwari Gaurav

no information yet

Yudha Verdian Muhammad

no information yet