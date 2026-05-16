Squads Indonesia vs Vanuatu T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 16.05.2026
Bench
|First Team
|Second Team
Abdillah Rahayu Apriliandi
no information yet
Allan Jarryd
wicket keeper
Arta Gede Darma
all rounder
Cutler Timothy
bowler
Artawan I Ketut Edi Guna
bowler
Kaltapau Junior Paul
batsman
Banunaek Ferdinando
bowler
Lekai Roderick
batsman
Chaddha Kavin
no information yet
Mansale Andrew
batsman
Gamantika I Kadek
batsman
Matautaava Patrick
all rounder
Hawoe Danilson Johanis
bowler
Nalisa Williamsing
bowler
Jegannathan Sudhakar
no information yet
Nipiko Nalin
all rounder
Kharvi Sampath
no information yet
Rasu Joshua
all rounder
Kusuma Kadek Dharma
wicket keeper
Tommy Clement
batsman
Priandana Gede
no information yet
Venables Nicholas
no information yet
Shetty Dhanesh Kumar
no information yet
Viraliliu Bettan Ala
wicket keeper
Tadarus Muhammad Anjar
batsman
Wotu Darren
bowler
Tiwari Gaurav
no information yet
Wotu Wamejo
batsman
Yudha Verdian Muhammad
no information yet