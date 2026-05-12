Match details Japan vs Indonesia T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 12.05.2026

T20i

JAP
JAP

142

IND
IND

101

Match Info

Match:T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 2026
Date:Friday, May 08, 2026 - Monday, May 18, 2026
Toss:Japan won the toss and opt to bat
Time:Tuesday, May 12, 2026 05:00 AM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Japan Squad

PlayersKadowaki-Fleming Kendel, Anand Abhishek, Rahman Esam, Ravichandran Sabaorish, Shirai-Patmore Alexander, Takahashi Ibrahim, Sakurano-Thomas Reo, Mccomb Declan, Hinze Charles, Taniyama Makoto, Samad Abdul
BenchGou Ito-Davis Benjamin, Miyauchi Wataru, Slater Shoma

Indonesia Squad

PlayersPriandana Gede, Jegannathan Sudhakar, Chaddha Kavin, Tiwari Gaurav, Gamantika I Kadek, Hawoe Danilson Johanis, Kusuma Kadek Dharma, Yudha Verdian Muhammad, Tadarus Muhammad Anjar, Arta Gede Darma, Banunaek Ferdinando
BenchAbdillah Rahayu Apriliandi, Artawan I Ketut Edi Guna, Kharvi Sampath, Shetty Dhanesh Kumar

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet