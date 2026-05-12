Squads Japan vs Indonesia T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 12.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Kadowaki-Fleming Kendel
batsman
Priandana Gede
no information yet
Anand Abhishek
all rounder
Jegannathan Sudhakar
no information yet
Rahman Esam
no information yet
Chaddha Kavin
no information yet
Ravichandran Sabaorish
all rounder
Tiwari Gaurav
no information yet
Gamantika I Kadek
batsman
Takahashi Ibrahim
all rounder
Hawoe Danilson Johanis
bowler
Sakurano-Thomas Reo
no information yet
Kusuma Kadek Dharma
wicket keeper
Mccomb Declan
all rounder
Yudha Verdian Muhammad
no information yet
Hinze Charles
no information yet
Tadarus Muhammad Anjar
batsman
Taniyama Makoto
bowler
Arta Gede Darma
all rounder
Samad Abdul
no information yet
Banunaek Ferdinando
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Gou Ito-Davis Benjamin
no information yet
Abdillah Rahayu Apriliandi
no information yet
Miyauchi Wataru
wicket keeper
Artawan I Ketut Edi Guna
bowler
Slater Shoma
no information yet
Kharvi Sampath
no information yet