Squads Japan vs Indonesia T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 12.05.2026

T20i

JAP
JAP

142

IND
IND

101

Playing

JAP
JAP
IND
IND
First TeamSecond Team
Priandana Gede

no information yet

Anand Abhishek

all rounder

Jegannathan Sudhakar

no information yet

Rahman Esam

no information yet

Chaddha Kavin

no information yet

Tiwari Gaurav

no information yet

Sakurano-Thomas Reo

no information yet

Kusuma Kadek Dharma

wicket keeper

Mccomb Declan

all rounder

Yudha Verdian Muhammad

no information yet

Hinze Charles

no information yet

Arta Gede Darma

all rounder

Samad Abdul

no information yet

Bench

JAP
JAP
IND
IND
First TeamSecond Team
Gou Ito-Davis Benjamin

no information yet

Abdillah Rahayu Apriliandi

no information yet

Miyauchi Wataru

wicket keeper

Slater Shoma

no information yet

Kharvi Sampath

no information yet