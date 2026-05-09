Squads Korea Republic vs Papua New Guinea T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 09.05.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Venusara Daham
no information yet
Bau Sese
batsman
Dilruksha
no information yet
Pala Ura Tony
wicket keeper
Sagheer Ahmad
no information yet
Ani Ryan
all rounder
Parsons Hyeon
no information yet
Siaka Lega
batsman
Woo Jeon Hyun
batsman
Nou Patrick
bowler
Parsons Alex
no information yet
Vala Asadollah
all rounder
Maduranga Sameera
no information yet
Ray Boio
batsman
Muhammad Nadeem
no information yet
Vare Hila George Vaieke
wicket keeper
Broomfield Aiden
no information yet
Oru Aue
all rounder
Kuldeep Gujar
all rounder
Kariko John
bowler
Ranasinghe Chamith
no information yet
Nao Alei
bowler
Bench
|First Team
|Second Team
Khalid Areeb
no information yet
Charlie Michael
bowler
Lal Amir
bowler
Frank Gaba
batsman
Pitabeddara Sameera
no information yet
Morea Kabua
bowler