Squads Korea Republic vs Papua New Guinea T20i T20 World Cup, East Asia-Pacific Qualifier, Regional Final 09.05.2026

T20i

KOR
KOR

61

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197

Playing

KOR
KOR
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First TeamSecond Team
Venusara Daham

no information yet

Bau Sese

batsman

Dilruksha

no information yet

Pala Ura Tony

wicket keeper

Sagheer Ahmad

no information yet

Ani Ryan

all rounder

Parsons Hyeon

no information yet

Siaka Lega

batsman

Parsons Alex

no information yet

Vala Asadollah

all rounder

Maduranga Sameera

no information yet

Ray Boio

batsman

Muhammad Nadeem

no information yet

Broomfield Aiden

no information yet

Oru Aue

all rounder

Kuldeep Gujar

all rounder

Ranasinghe Chamith

no information yet

Nao Alei

bowler

Bench

KOR
KOR
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First TeamSecond Team
Khalid Areeb

no information yet

Lal Amir

bowler

Frank Gaba

batsman

Pitabeddara Sameera

no information yet